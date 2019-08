Das 1.-August-Feuerwerk ist schon längst verstummt. Und doch sind hin und wieder ferne Knallgeräusche zu vernehmen. Beim örtlichen Schützenhaus wird geschossen. Für manchen Schweizer folgt die schockierende Feststellung, dass er die alljährliche Schiesspflicht noch nicht erfüllt hat. Ein panischer Blick auf den Kalender sorgt für Beruhigung: Man hat noch bis zum 31. August Zeit, die obligatorischen 2o Schuss über die Distanz von 300 Metern auf die Zielscheibe abzugeben. Das Schiessen ausser Dienst ist so schweizerisch wie der 1. August, geht aber viel leichter vergessen. Im Frühjahr macht der Bund die Soldaten mit einem Schreiben darauf aufmerksam, dass sie bis Ende August die obligatorische Bundesübung schiessen müssen. Es liegt allerdings in der eigenen Verantwortung, diese bei einem anerkannten Schiessverein zu absolvieren. Wer schiesspflichtig ist, aber kein Schreiben des Bundes erhalten hat, muss trotzdem am Obligatorischen teilnehmen. Die entsprechenden Termine findet man unter anderem im Internet, etwa auf den Websites der Schiessvereine.



Hat man die Schiesspflicht bis zum 31. August nicht erfüllt, wird man zum Nachschiessen aufgeboten. Dieses wird auf kantonaler Ebene organisiert. Im Kanton Zürich findet es am 9. November in der Schiessanlage Albisgütli statt. Wird auch das Nachschiessen versäumt, erhält man eine Busse. Beim ersten Mal beträgt diese 100 Franken. Mit jedem weiteren Jahr, in dem die Schiesspflicht nicht erfüllt wird, steigt die Höhe der Busse an, bis nach dem sechsten Jahr der Maximalbetrag von 1000 Franken erreicht ist. Bei einem weiteren Nichterfüllen wird ein militärgerichtliches Verfahren eröffnet.

Ausserhalb der eigenen Gemeinde absolvierbar

Grundsätzlich sei es die Aufgabe der Gemeinden, sicherzustellen, dass die Anwohner bei einem Schützenverein ihre Schiesspflicht erfüllen können. Ob die Schützen die obligatorische Übung aber in der eigenen Gemeinde schiessen oder nicht, spielt keine Rolle. «Oftmals kommen Leute zum obligatorischen Schiessen, die zwar nicht hier wohnen, aber in der Nähe arbeiten», sagt Hedinger. Können die Termine des örtlichen Schiessvereins also nicht wahrgenommen werden, so kann das obligatorische Schiessen in einer anderen Gemeinde absolviert werden.