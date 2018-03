Die Gemeinde wird wachsen. Mit welchen Massnahmen sollen die neuen Bewohner integriert werden?

Etliche Familien werden ins Quartier Leuen-Waldegg ziehen. Somit kommt der Schule und den Sportvereinen eine zentrale Bedeutung zu. Wir haben in die Infrastruktur investiert und werden dies weiterhin tun. Integration ist beidseitig zu verstehen. Neuzuzüger sollten auch aus Eigeninitiative am Dorfleben (Gemeindeversammlung, Gwerblerfäscht und so weiter) teilnehmen. Das neu eröffnete «Dörfli» lädt zudem zum geselligen Treffen ein.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen und Chancen der Gemeinde Uitikon für die kommenden vier Jahre?

Die Sportanlage Allmend wird nach dem Werkhof ein weiterer Meilenstein für eine zeitgerechte Infrastruktur. Eine grosse Herausforderung wird es werden, die steuerliche Attraktivität Uitikons nachhaltig aufrecht zu erhalten. Wichtig ist mir zudem, dass Uitikon auch in vier (oder zehn) Jahren irgendwie noch ist, wie heute: zwar grösser, moderner aber weitgehend unverändert. Einfach ein lebenswerter Ort!

Warum sollen Sie (wieder) in den Gemeinderat gewählt werden? Welche Qualitäten bringen Sie mit?

Meine Erfahrung im Umgang mit Geldern Dritter kommt mir zugute. Ich bin gewohnt, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Entscheidungen – auch wenn mal nicht so angenehm – gehören für mich zum Tagesgeschäft. Die Sache steht für mich im Vordergrund und ich respektiere andere Meinungen. Last but not least: Ich kann mir die notwendige Zeit nehmen.