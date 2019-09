«Es war schön, an dieser Lage mit Manor noch ein richtiges Warenhaus zu haben, sagte Schindler am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Jelmoli und Globus hätten ein anderes Konzept. Deshalb sei der Wegzug von Manor gerade auch aus Sicht der Versorgung ein grosser Verlust. «Wir bedauern das sehr.»

Die Stadt habe stets versucht, Manor bei der Suche nach einem anderen Standort zu unterstützen, sagte Schindler. Das Verschwinden des Warenhauses an der Zürcher Bahnhofstrasse geht einher mit der Entwicklung der Geschäfte an dieser Lage. «Die Stadt kann dabei nur den Dialog suchen, regulativ einwirken kann sie leider nicht.»

Diese Entwicklung sei auch in anderen Städten an ähnlichen Lagen zu beobachten.«Wir sind aber intensiv im Gespräch mit Eigentümern, Investoren oder auch der Cityvereinigung.» Solche Wegzüge seien ein grosser Verlust für die Stammkundinnen und -kunden, die ein wichtiges Angebot an der Bahnhofstrasse verlieren, und besonders auch für die Mitarbeitenden.

«Stich mitten ins Herz»

Auch die Interessengemeinschaft Manor Bahnhofstrasse spricht in einer Mitteilung ihr grosses Bedauern aus. Damit verliere die Bahnhofstrasse nicht nur ein beliebtes Warenhaus für die breite Bevölkerung, sondern auch einen Besuchermagnet und ein historisches Wahrzeichen.

Von einem «Stich mitten ins Herz der Zürcher Innenstadt» spricht die Geschäftsführerin der IG, Esther Girsberger. Der Wegzug von Manor mache die Bahnhofstrasse in vielerlei Hinsicht ärmer - an Tradition, Geschäftsdurchmischung, Passantenaufkommen und damit auch an Anziehungskraft, wird sie in der Mitteilung zitiert. (sda)