Der Bedarf eines neuen Schulhauses im Schulkreis Letzi war unbestritten. Die Grünen lehnten das Projekt trotzdem ab, da bereits heute absehbar sei, dass der neue Schulraum für rund 350 Kinder nicht ausreichen werde.

Richtiges Haus am richtigen Ort

Es sei das richtige Schulhaus am richtigen Ort in der richtigen Grösse, hatte hingegen Hochbauvorstand André Odermatt (SP) in der Debatte im Stadtparlament gesagt. Zudem gebe es einen tollen Aussenraum, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern für das ganze Quartier.

Schulraumplanung sei äusserst komplex. Man dürfe nicht nur die Froschperspektive einnehmen, sondern müsse das ganze Quartier oder gar die ganze Stadt und ihre Entwicklung im Auge behalten.