Corona-Alarm im Gemeindehaus: Verwaltung bleibt geschlossen

Das Coronavirus ist im Geroldswiler Gemeindehaus ausgebrochen. Eine Mitarbeiterin der Abteilung Bevölkerungsdienste und eine Mitarbeiterin der Abteilung Bau und Infrastruktur wurden am Samstag positiv auf Covid-19 getestet, wie Gemeindeschreiber Gregor Jurt mitteilt. «Die beiden Frauen befinden sich zu Hause in Isolation. Vier weitere Gemeindeangestellte, die mit den Infizierten in engem Kontakt standen, mussten sich in Quarantäne begeben», sagt Jurt. Aufgrund dieser Coronafälle bleibt das Geroldswiler Gemeindehaus diese Woche geschlossen. «Dies tun wir, um einerseits unsere Mitarbeitenden und andererseits die Geroldswiler Bevölkerung zu schützen», so Jurt. Termine seien nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.

Aufgrund des Corona-Ausbruchs hat die Gemeindeführungsorganisation, die zu Beginn der Pandemie im März hinsichtlich der ausserordentlichen Lage ins Leben gerufen wurde, am Sonntag eine Videokonferenz abgehalten. Das Gremium – bestehend aus Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos), Sicherheitsvorstand Martin Conrad (SVP), Sozial- und Gesundheitsvorständin Veronika Neubauer (SVP) und Gemeindeschreiber Gregor Jurt – hat zu den bereits geltenden, zusätzliche Massnahmen beschlossen. Der Pausenraum ist für Mitarbeitende derzeit tabu Es gilt neu eine Schutzmaskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden. Dazu gehören nicht nur das Gemeindehaus, sondern auch die Bibliothek, die Sammelstelle, das Werkgebäude und das Hallenbad. «Das gilt auch für die Terrasse der Gemeindeverwaltung. Lediglich im Sitzen darf die Schutzmaske entfernt werden. Generell ist es den Angestellten nur erlaubt, die Maske am eigenen Arbeitsplatz auszuziehen», sagt der Gemeindeschreiber. Der Zutritt zum Aufenthalts- und Pausenraum im zweiten Stock der Verwaltung sowie die Benutzung der Kaffeemaschine und des Kühlschranks ist den Mitarbeitenden nicht mehr gestattet. «Die Grösse des Raums erachten wir als problematisch. Die Pausen und der Mittag finden am eigenen Arbeitsplatz oder ausserhalb der Verwaltung getrennt voneinander statt», so Jurt. Zudem ist das Gemeindepersonal angehalten, die Büroflächen, Tastaturen und Telefonhörer zweimal täglich morgens und abends zu desinfizieren. «Dazu erhält jeder Mitarbeitende persönliche Desinfektionsmittel und Reinigungstücher», sagt Jurt.

Die Gemeindeführungsorganisation ist sich bewusst, dass es sich um einschneidende Massnahmen handelt, jedoch sind wir überzeugt, dass diese wichtig sind, um allfällige weitere Infektionen zu verhindern. Gregor Jurt, Gemeindeschreiber Geroldswil