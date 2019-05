Gestohlen wurden Gestelle der Marken Dior, Lensvision, Chanel, Götti, Chrome Hearts, Dita, Linda Farrow und Garrett Leight, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Gemeldet wurde der Einbruch am Sonntagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen etwas Verdächtiges an der Ecke Limmatquai/Mühlegasse gesehen haben.