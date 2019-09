In einer Geschäftsliegenschaft in Mettmenstetten hat es am späten Samstagabend gebrannt. Die mit einem Grossaufgebot ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Flammen im Lagerbereich des Betriebes schnell löschen. Der entstandene Sach- und Russschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Die Wohnungen im Obergeschoss der Liegenschaft waren nicht betroffen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. (liz)