Dietikon In über 10 Ländern wurde Rolf Brönnimanns Kurzfilm «Bolero Station» mittlerweile auf Festivals vorgeführt. Jetzt hat der Dietiker für seinen von Hand gezeichneten Animationsfilm einen für ihn besonderen Preis eingeheimst. Am Rhode Island International Film Festival zeichnete die Jury «Bolero Station» mit dem «Grand Prize for Best Children’s Animation» aus. Dort studierte er Anfang der 1980er-Jahre an der Rhode Island School of Design.

«Der Film wurde sogar im Museum der Designschule gezeigt», sagt er. Dass «Bolero Station» als Kinderfilm ausgezeichnet wurde, zeigt die Vielschichtigkeit des Werks. «Im Film steckt bewusst etwas drin für alle Generationen», sagt Brönnimann. Aber nur wenige Monate vor der Auszeichnung wurde «Bolero Station» von einem Kinderfilmfestival in Rhode Island mit der Begründung abgelehnt, es handle sich nicht um einen Kinderfilm.