Jenni ist einer von zehn ausgewählten Unternehmenspersönlichkeiten, die für ihre «herausragenden Leistungen» gewürdigt wurden. Dies schreibt die Standortmarketingorganisation in einer Mitteilung. Die neuen Ehrenbotschafter sollen auch die Kompetenzen des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Zürich in die Welt hinaustragen. Gemäss der Mitteilung unterstützen und informieren sie Unternehmen, die sich für eine Expansion nach oder innerhalb Europas interessieren. «Die Greater Zurich Area spielt in der obersten Liga der weltweit erfolgreichen Metropolregionen. Es ist eine grosse Ehre für mich, diesen Wirtschaftsraum als Ehrenbotschafter international zu vertreten», wird Jenni in der Mitteilung zitiert. Unter den zehn neuen Ehrenbotschaftern findet sich auch ETH-Rektorin Sarah Springman. Die Würdigung fand im Rahmen der Feier des 20-Jahr-Jubiläums von «Greater Zurich Area» statt. (liz)