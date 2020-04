Das Angebot richte sich an KMUs, die sich keine grossen Agenturen leisten können, teilte die ZHAW am Dienstag mit. Für Menschen, die durch die aktuelle Situation persönlichen und familiären Spannungen ausgesetzt sind, biete das IAP Institut für Angewandte Psychologie mit einem Care Team ebenfalls kostenlose Beratungen per Telefon oder Video an.

