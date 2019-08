Ein Kunde steht vor dem Fenster und hebt den Daumen nach oben. Barbara Bühlmann und ihre Mitarbeiterin Zuzana Kovac lachen. Wenig später öffnet sich die automatische Tür und von draussen ruft derselbe junge Mann: «So ein cooles WC habe ich noch nie gesehen.» Das stille Örtchen an der Shell-Tankstelle bei der Limmatbrücke in der Fahrweid löst bei Besuchern regelmässig Begeisterung aus. Grund dafür ist die Dekoration.

Filialleiterin Barbara Bühlmann hat die weissen Kacheln an der einen Wand mit blauem Seidenpapier, Rosengirlanden und unechten tropischen Blättern verschönert. Zum Toiletten-Schmuck gehören auch fünf künstliche Vögel und Schmetterlinge. «Damit das WC nicht so kahl wirkt wie eine Metzgerei», erklärt Bühlmann. An Ostern stellt die 62-Jährige auch gerne mal ein Osterbäumchen in die Toilette. Mühsam sei, dass die Verzierung so gut ankomme, dass einige WC-Besucher das Gefühl hätten, sie müssten sie mit nach Hause nehmen.

Stammkunden statt Durchreisender

Bühlmann leitet die Tankstelle mit sieben Angestellten seit vier Jahren. Davor war sie sieben Jahre als Stationsleiterin für die Shell-Tankstelle bei der Autobahnraststätte Würenlos tätig. «Arbeiten an der Autobahn oder hier in der Fahrweid sind zwei Paar Schuhe», sagt Bühlmann. Auf der Raststätte gehe die Post ab, vor allem samstagnachts. Besucht werde sie mehrheitlich von Durchreisenden. «Hier in der Fahrweid sind wir Teil des Quartiers und haben etwa 80 Prozent Stammkundschaft.» Das schaffe Vertrautheit. Arbeiter, Anwohnerinnen und -anwohner kämen teilweise mehrmals täglich vorbei. Bühlmann kennt fast alle von ihnen mit Namen. «Oft wechsle ich ein paar Worte mit ihnen, wenn es die Zeit zulässt. Ich komme mir manchmal vor wie in einem Tante-Emma-Laden», sagt sie und lacht. Besonders froh um den Tankstellenshop seien ein paar ältere Damen, denen der Weg nach Geroldswil oder nach Dietikon zum Einkaufen zu beschwerlich sei. «Wenn nicht so viel los ist, helfe ich den Seniorinnen und trage ihnen die Einkäufe nach Hause.»

Es ist sechs Uhr in der Früh. Bühlmann belegt Sandwiches. Sie ist an diesem Dienstagmorgen bereits seit einer Viertelstunde im Dienst. Die Tankstelle hat wochentags von 5 bis

23 Uhr und am Wochenende von 6 bis 22 Uhr geöffnet. «Jetzt sind Schulferien, dann läuft nicht so viel», sagt Bühlmann, während die Türglocke immer wieder erklingt, wenn Kunden den Laden betreten. «Dieses Geräusch höre ich gar nicht mehr», sagt sie und lacht. Normalerweise reiche die Schlange vor der Kasse um diese Zeit bis ans Ende des Ladens. Doch an diesem Morgen kann Bühlmann die gelieferten Getränke und Lebensmittel versorgen, Brot aufbacken und muss ihrer Kollegin an der Front nicht unter die Arme greifen. Doch auch wenn es ruhiger ist als sonst, hat Bühlmann alle Hände voll zu tun. «Kannst du vier Vanille-Plunder und fünf Schoggi-Gipfeli vorbereiten?», fragt ihre Kollegin. Bühlmann öffnet den Gefrierschrank, fischt die gewünschten Gebäcke heraus und legt sie auf ein Blech mit Backpapier. Erst am Nachmittag kommt die Filialleiterin dazu, Administratives zu erledigen. «Im Büro nehme ich Bestellungen vor, kümmere mich um Tages- und Wochenabrechnungen und bearbeite E-Mails», sagt sie und trägt das Blech in den Tankstellenshop zum Backofen neben der Kassentheke. Auf dem Weg zurück in den Hinterraum ordnet Bühlmann die Getränke im Kühlregal. «Red Bull verkaufen wir am meisten. Ich musste sogar einen separaten Kühlschrank aufstellen, damit es immer genug davon hat», sagt sie und zeigt auf den Kühlbehälter neben der Eingangstür.

«Als Kind habe ich bereits gesagt, dass ich einmal an einer Tankstelle arbeiten will», erzählt Bühlmann. Wieso, wisse sie nicht. «Vielleicht liegt es daran, dass ich in meiner Kindheit mit meiner Familie oft Autorennen geschaut habe.» So habe die Faszination für Fahrzeuge ihren Lauf genommen. «Als ich die Lehre fertig hatte, habe ich sofort die Töffprüfung gemacht», sagt die ausgebildete Pferdepflegerin.

Bühlmann durchlief einige berufliche Stationen, bis sie vor elf Jahren an der Tankstelle landete. «Ich war lange als Hundeführerin bei einer Sicherheitsfirma tätig und habe so nachts das Shoppi Tivoli in Spreitenbach bewacht.» Im Einkaufszentrum leitete sie überdies zehn Jahre lang den Zoofachhandel Qualipet. Auf dem Mutschellen war sie Filialleiterin eines Discount-Ladens. «Und im Zirkus Knie habe ich auch mal eine Saison gearbeitet», merkt Bühlmann an.

Mit Florian und Al Capone im Bauernhaus

Auch wenn sie sich beruflich nicht mehr um Tiere kümmert, lebt sie ihre Passion im Privatleben. Mit ihrem Partner, ihrem Rottweiler Al Capone und ihrem Mini-Shetland-Pony Florian wohnt sie im aargauischen Hägglingen in einem umgebauten Bauernhaus. «Vor kurzem ist Florians Mutter Clementine gestorben. Ich suche nun ein Zuhause für ihn, damit er wieder mit Artgenossen zusammenleben kann», sagt die Mutter eines erwachsenen Sohnes. Ihren Al Capone würde die 62-Jährige gerne zum Sicherheitshund ausbilden lassen. «Aber er will einfach nicht erwachsen werden», sagt sie und zuckt mit den Achseln. Als Präsidentin des Hundeclubs Dietikon ist Bühlmann auch abends im Limmattal anzutreffen. Nach der Arbeit stehen oft Hundetrainings auf dem Programm. «Manchmal nehme ich daran teil, manchmal gebe ich die Trainings selber.»