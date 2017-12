«Stopp, Polizei! Sonst schicke ich den Hund!», schreit Wachtmeister Niedermann im Weininger Feld. Rottweiler Gysmo weiss: Gleich gilt es zuzuschnappen. Die beiden kommen näher. Der Diensthund in Ausbildung beisst zu – zum Glück nicht direkt in den Arm, sondern in den grossen Schutzhandschuh, in den der Arm eingepackt ist. Denn es ist bloss eine Übung. Deswegen ist der Hund auch an der Leine. «Lässt man ihn im Einsatz ganz frei auf die Zielperson los, geht diese garantiert zu Boden», sagt der Polizist. Schliesslich ist Gysmo ein 40 Kilogramm schweres Muskelpaket. Und erst noch jagend schnell.