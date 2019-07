Im vergangenen Jahr hat die Sozialabteilung der Stadt Dietikon 659 Anträge auf Sozialhilfe erhalten. Nur schon 60 dieser Gesuche sind gescheitert, weil sie nicht mit den nötigen Unterlagen eingereicht wurden.

Das ist mit ein Grund, weshalb die Dietiker Sozialabteilung Aufklärungsarbeit leisten will. In diesem Bestreben hat sie nun ein Informationsvideo veröffentlicht, wie sie gestern mitteilte. Darin wird insbesondere erklärt, was die Voraussetzungen für den Bezug von Sozialhilfe sind. Und wie eine Anmeldung beim sogenannten Intake (englisch für Aufnahme) der Dietiker Sozialberatung abläuft.