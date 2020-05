Auf Wunsch der Wittwe: Gemeindepräsident erweckt Leo Nigglis Dorfchronik zu neuem Leben

Mit Sicherheit ist die über 300 Seiten umfassende «Chronik 3500 Jahre Weiningen» das grösste Werk von Leo Niggli. Er hat der Gemeinde Weiningen aber noch viel mehr hinterlassen, unter anderem als Verfasser unzähliger Vereinsberichte und Festschriften etwa über den Frauenverein, die Holzkorporation, den Musikverein oder das Schlössli. Während mehr als fünf Jahrzehnte war Leo Niggli zudem journalistisch für diese Zeitung sowie für den «Tages-Anzeiger» und die «NZZ» tätig. Seinen ersten Artikel verfasste er über die Weininger Gemeindeversammlung vom 14. Januar 1956. Erschienen ist er vier Tage später. Dies nachdem er im Jahr zuvor am Knabenschiessen den damaligen Redaktor des «Limmattaler Tagblatts», Fritz Egli, kennenlernte. Leo Niggli war am Zürcher Traditionsanlass Chef des Schiessbüros und musste in dieser Funktion Presseleute über das Schiessen orientieren. Damit startete eine journalistische Karriere, in deren Verlauf 6450 Zeitungsartikel mit 3200 Bildern entstanden sind, darunter auch unzählige für die «Winiger Ziitig». Das daraus entstandene, 50 Ordner und 12 Schachteln umfassende, Archiv befindet sich mittlerweile im Besitz der Gemeinde Weiningen. Leo Niggli hatte es ihr 2012 vermacht. Neben seiner schreiberischen Tätigkeit hat sich der 1914 im solothurnischen Balsthal geborene und ab 1953 bis zu seinem Tod 2018 in Weiningen wohnhafte Niggli auch in verschiedenen Funktionen in seiner Gemeinde engagiert. So war er zwischen 1955 und 1970 als Parteiloser im Weininger Gemeinderat tätig. Auch in verschiedenen Vereinen engagierte sich der gelernte Mechaniker, der die Technikerschule besuchte und später bei der Firma Telefunken (danach Albiswerke und dann Siemens) arbeitete. Beim Musikverein Weiningen, der heutigen Kreismusik Limmattal, schlug er die Pauke, war mehrere Jahre Präsident und wurde dafür zum Ehrenpräsidenten ernannt. Auch bei der Schützengesellschaft der Stadt Zürich und beim Frauenverein Weiningen war er Ehrenmitglied – als einziger Mann. Seinen unermüdlichen Einsatz verdankte ihm die Gemeinde, indem sie den Steig, der von der Kirchstrasse zu seinem Haus führt, in Leo-Niggli-Steig umbenannte. Von der Holzkorporation erhielt er lebenslang Holz für seinen Ofen. (zim)