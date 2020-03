Auf jedem Dach des Kantons soll künftig eine Solaranlage stehen

Allein bei den Bestandsbauten der Kantonsschule Limmattal in Urdorf gebe es eine verfügbare ungenutzte Dachfläche von gegen 3000 Quadratmetern. «Wenn man auf 2000 Quadratmetern dieser Dachfläche Fotovoltaikanlagen installiert, erhält man einen potenziellen Jahresertrag von 350 Megawattstunden. Damit könnte gemäss Schätzungen der Energieverbrauch von 80 bis 90 Haushalten gedeckt werden», so Gehrig.

Zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 und der nationalen und kantonalen Klimaschutzziele brauche es in der Schweiz erhöhte Anstrengungen, schreibt Gehrig in der Motion. «Die Installation von erneuerbaren Energien ist dabei ein zentraler Punkt. Der Kanton Zürich soll dabei mit gutem Beispiel vorangehen.»

Gehrig wünscht sich aber nicht nur, dass der Kanton auf seinen Liegenschaften Solaranlagen errichtet, sondern dass er die eigenen Dächer Dritten zur Verfügung stellt, sofern er sie nicht selbst mit Fotovoltaikanlagen bebauen möchte oder kann. Das verlangt die GLP-Politikerin in einem Postulat, das sie auch letzte Woche eingereicht hatte.

Die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen sei bei der Nachrüstung von bestehenden Gebäuden nicht immer gegeben. Oder dem Kanton oder den lokalen Energieversorgungsunternehmen fehle die Kapazität, Anlagen zu bauen. «In diesem Fall sollen alternative Finanzierungskonzepte geprüft werden. Dabei ist insbesondere aufzuzeigen, wie Flächen an interessierte Dritte weitergegeben werden können», schreibt Gehrig im Postulat, das auch von ihren GLP-Partei-Kollegen Christoph Ziegler (Elgg) und Franziska Barmettler (Zürich) unterstützt wird.

Bevölkerung kann sich an Energiewende beteiligen

Gehrig sieht Vorteile: «Bei Abgabe des Daches an Dritte hat die öffentliche Hand keine Investitionskosten zu tragen. Der Kanton würde so innovative Projektideen und Finanzierungsalternativen ermöglichen und der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen.» Gehrig bittet den Regierungsrat im Postulat darum, ein Konzept für eine Solaroffensive auf bestehenden kantonalen Liegenschaften zu erstellen. Das Konzept soll unter anderem eine Liste der geeigneten Dachflächen, den Entscheid, welche Dächer der Kanton selbst nachrüsten will und einen Zeitplan enthalten.