Auf die Palme gehört ein Baumhaus: So planen Jung und Alt gemeinsam die Grüne Mitte der Stadt

Gleich vier Stadträte waren gestern anwesend, als Kinder der Schlieremer Schule Hofacker ihre Pläne für die Gestaltung der Grünen Mitte der Stadt präsentierten. Die Mädchen und Jungen des Hofi-Parlaments hatten sie in mehreren Treffen mit Seniorinnen und Senioren des Alterszentrums Sandbühl erarbeitet. Konkret ging es darum, den Aussenbereich des dereinstigen Alterszentrums Wohnen und Alter am Bach beim Geissweidplatz zu planen und die Bedürfnisse von Jung und Alt abzuholen. Ins Leben gerufen hatte das Projekt die Pro Juventute. Auch im bernischen Steffisburg und in Basel wurden vergleichbare Projekte durchgeführt, wo Jung und Alt gemeinsam die Gestaltung des öffentlichen Raums erarbeiten. Der Projektverantwortliche Matias Dabbene erklärte, dass man dereinst aus den gewonnenen Erkenntnissen ein Leitfaden zur Umgebungsgestaltung von Alterszentren entwickeln werde.

Zwar sei es manchmal schwierig gewesen, die Wünsche der Seniorinnen und Senioren mit jenen der Kinder unter einen Hut zu bringen, aber man habe immer eine Lösung gefunden, reflektieren Nick, Ryan und Alina eingangs. Im Rahmen der vier Treffen entstanden vier Modelle. Gleich im ersten zeigt sich, dass ein Skatepark, dessen Realisierung in Schlieren in einem langwierigen Prozess scheiterte, noch immer ein Bedürfnis bei der Jugend ist. Für die Seniorinnen und Senioren ist ein Pavillon zum Verweilen vorgesehen und eine Skulptur soll das Ganze verschönern, sagte der Gruppensprecher Nick bei der Präsentation. Aufsehenerregendster Bestandteil dürfte aber die Rutschbahn sein, die vom Seniorenzentrum hinunter in den Park verlaufen soll.