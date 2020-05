Anmeldungen an der PH Zürich erneut deutlich gestiegen – Kindergarten- und Unterstufe ist gefragt

In diesem Jahr hätten sich 1604 Personen an der PH Zürich angemeldet, davon 1116 Personen für die Studiengänge mit Abschluss für die Volksschule, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Das seien rund 17 Prozent mehr als 2019.

Mit 55 Prozent noch deutlich grösser sei der Zuwachs beim Studiengang Kindergarten- und Unterstufe ausgefallen. «Die deutliche Zunahme ist ein starkes Zeichen für die Attraktivität des Lehrberufs und unserer Hochschule», wird Heinz Rhyn, Rektor der PH Zürich in der Mitteilung zitiert.