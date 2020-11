Aktion «Licht ins Dunkel»: Schon bald erleuchten 24 Adventsfenster das Dorf

Auch in anderen Limmattaler Gemeinden kann man im Dezember Adventsfenster bewundern. So erscheint an den Fenstern der Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon jeden Tag ein neues Bild (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Dabei wurden die Motive erstmals seit 2003 wieder erneuert. In Schlieren hat die reformierte Kirche Adventsfenster organisiert. In Urdorf und in Aesch führen die Kulturkommissionen jeweils eine Adventsfenster-Aktion durch. In Weiningen organisiert der Elternverein die Aktion. In Oberengstringen werden stille Adventsfenster aufleuchten, die man ohne Nummerierung den ganzen Advent hindurch bestaunen kann. Die Adventsfenster-Aktion in Uitikon wurde zwar abgesagt (die «Limmattaler Zeitung» berichtete), einige Fenster werden in der Adventszeit trotzdem weihnachtlich geschmückt daherkommen.