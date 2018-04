Ein 93-jähriger Mann fuhr am Montagnachmittag um 15.30 Uhr mit einem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Dietikon. Als ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto vom Kieswerk Hardwald über den Radweg in die Überlandstrasse einbiegen wollte, kam der Zweiradlenker auf Höhe der Einmündung aus noch ungeklärten Gründen zu Fall, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der Mann zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Die genaue Unfallursache wird zurzeit durch die Polizei, die Staatsanwaltschaft und das Forensische Institut Zürich untersucht. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.