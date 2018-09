So viele «Limmichinder» kamen wohl noch nie zuvor zusammen. Wir, die einst im alten Spital Limmattal geboren wurden (mich eingeschlossen), strömten an der Einweihungsfeier am Samstag durch die Türen des Neubaus. Zusammen mit solchen, die hier gebaren, behandelt werden oder behandeln, und allen anderen Neugierigen. Rund 8000 Besucher erhielten so erstmals Einblick in den neuen Limmi-Viva-Bau.

Auf einem 1,3 Kilometer langen Rundgang wird man durch die Korridore geschleust. Mit dem Besucherstrom drückt man sich ein Treppenhaus hinauf, das nach Inbetriebnahme nur das Personal nutzen wird. «Ich zähle auf diese Schleichwege», sagt Thomas Hegi, Chefarzt Institut für Anästhesie und Intensivmedizin, und lacht.