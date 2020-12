5000 Einwohner für Geroldswil: Die Gemeinde knackt die magische Grenze mit einer Rückkehrerin

Mit dem Bezug der 27 Wohnungen der Überbauung Huebegg im Oktober zeichnete sich ab, dass die Gemeinde Geroldswil die Marke von 5000 Einwohnern gegen Ende 2020 erreichen wird. Und so kam es dann auch: Die magische Grenze überschritt Geroldswil mit dem Zuzug von Gina Gamper und ihrer Familie Ende Oktober. Die 29-Jährige verschlug es mit Ehemann Paco, dem vierjährigen Amelio und der eineinhalbjährigen Emily vom aargauischen Anglikon in die «Huebegg».

Für Gina Gamper war die Nachricht, dass sie eine ganz besondere Einwohnerin für die Gemeinde ist, überraschend. «Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und war erstaunt, als ich erfuhr, dass Geroldswil nur 5000 Einwohner hat. Ich dachte, es seien viel mehr», sagt sie und lacht. Sohn Amelio durfte den Buzzer, der bereits für das spezielle Ereignis auf der Einwohnerkontrolle im Gemeindehaus bereitstand, betätigen, als sich die Familie angemeldet hatte. Gemeindepräsident Michael Deplazes überbrachte der Familie daraufhin persönliche Glückwünsche.

Schon seit langem suchten sie ein Heim in Geroldswil

Gamper freut sich über den glücklichen Zufall. Noch schöner ist für sie aber, dass sie nun wieder zurück in ihrer alten Heimat ist. «Ich bin in Geroldswil geboren und aufgewachsen, ich kenne jede Ecke im Dorf. Meine Eltern wohnen seit 1985 hier», erzählt die zweifache Mutter. Schon seit Jahren habe sie nach Wohnungen in Geroldswil Ausschau gehalten.

«Für die Kinderbetreuung ist es praktischer, wenn die Eltern in der Nähe leben», findet die Neuzuzügerin. Der Zeitpunkt des Wohnortwechsels sei ideal. «Mein Sohn kommt nächstes Jahr in den Kindergarten. Es ist gut, dass er nun hier in Geroldswil starten kann. Wir hätten ihn nicht gerne aus einer bestehenden Gruppe herausgerissen.» Ein weiterer Pluspunkt: Ehemann Paco hat von Geroldswil in die Stadt Zürich einen viel kürzeren Arbeitsweg.