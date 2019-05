Die Verkehrspolizei-Patrouille führte am Donnerstagabend im 60 km/h-Bereich an der Zürcherstrasse in Winterthur Töss eine Geschwindigkeitskontrolle durch, als kurz vor 19.00 Uhr ein Autelenker mit 108 km/h die Kontrollstelle passierte, schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung.

Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Dieser – ein 29-jähriger Portugiese – musste seinen Führerausweis noch vor Ort abgeben.

