Am Züri-Fäscht floss auch der Alkohol in Strömen. Die Altersgrenze für den Verkauf an Jugendliche wurde dabei in 80 Prozent aller Testfälle nicht eingehalten: Insgesamt wurden 20 Verkaufsstände getestet. Dabei erhielten die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren, die die Stadtpolizei Zürich als Testkäufer einsetzte, an 16 Ständen alkoholische Getränke, wie das Stadtzürcher Sicherheitsdepartement mitteilte. Die fehlbaren Standverkäufer wurden verzeigt.

Sanitäter behandelten während des dreitägigen Züri-Fäschts insgesamt 100 Personen wegen übermässigen Alkoholkonsums, wie es weiter in der Mitteilung heisst. 36 Personen mussten zur Ausnüchterung in die Notunterkunft von Schutz und Rettung. Alles in allem wurden an den acht Sanitätsposten 659 Personen medizinisch behandelt, zumeist wegen Schürfungen und Schnittwunden, Prellungen und Stauchungen sowie Blasen oder Insektenstichen. 67 Patienten mussten ins Spital.

Die Polizei griff auch gegen den Einsatz privater Drohnen über dem Festgelände ein. Sie prüft nun Verzeigungen gegen deren Piloten, wie ein Polizeisprecher gestern sagte. Drohnen dürfen grosse Personengruppen nicht überfliegen. (mts)