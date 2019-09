Das Dietiker Stadtfest versetzte im Spätsommer 2018 den Bezirkshauptort in einen feierlichen Ausnahmezustand und ist nicht nur vielen Dietikerinnen und Dietikern in guter Erinnerung geblieben. Bis die Stadt wieder für ein Wochenende zur Festmeile wird, ist Geduld gefragt: 2024 soll vom 30. August bis zum 1. September das nächste grosse Stadtfest stattfinden. Dies schrieb die Stadt am Freitag in einer Mitteilung.

«Wir wollten den Termin früh kommunizieren, damit sich die grossen Feste in der Region nicht in die Quere kommen», sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) auf Anfrage. So habe man sich im Vorfeld wegen der Terminfindung etwa mit den Nachbarn Schlieren ausgetauscht. Wird das Stadtfest wieder so erfolgreich wie 2018, soll es in Zukunft in einem festen Rhythmus durchgeführt werden, sagt Bachmann. Als möglicher Zeitabstand nennt er alle vier Jahre, sicher sei allerdings noch nichts.

Konzerte, Kunsthandwerk und Essen aus aller Welt

Die Bevölkerung muss aber nicht so lange warten, bis in Dietikon das nächste Fest steigt. Denn die Stadt plant, künftig jedes Jahr Anfang Juni ein Sommerfest durchzuführen. Wer Ende Juni 2019 am ersten Sommerfest mit Pasquale Aleardi & die Phonauten feierte oder sich an einem der vielen Essensstände verpflegte, weiss, was künftig auf ihn zukommt.

Die Sommerfeste sollen im Zentrum um den Kirchplatz jeweils ein Bühnenprogramm, Strassenauftritte von Kunstschaffenden und Kunsthandwerk aus verschiedenen Ländern bieten, schreibt die Stadt in der Mitteilung. Und natürlich darf eine grosse Auswahl internationaler Foodstände nicht fehlen. Langfristig will die Stadt aber nicht nur das Zentrum beleben, sondern auch die vielen Quartiere. Noch seien die Gedanken und Ideen dazu nicht spruchreif, sagt Bachmann.