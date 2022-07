Wochenkommentar Jede Solarzelle zählt: Die Energiewende ist zentral für die Sicherheitspolitik Der Westen kann gegen Putin keine schmerzhafteren Sanktionen verhängen, weil er die Klimawende vernachlässigt hat. Statt bloss über Energierationierung, müssen wir auch über neue Solarkraftwerke reden. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Nachdem Putins Soldaten in der Ukraine einmarschiert sind, wurde die Forderung laut, der Westen solle auf russisches Öl und Gas verzichten. Um Putins Kriegsmaschinerie zu stoppen, müsse man ihr den Geldhahn zudrehen. Gut vier Monate später hat sich der Wind gedreht: Nun ist es Putin, der damit droht, die Gaslieferungen einzustellen. Und Europa zittert aus Angst vor einem kalten Winter.

Die Energieministerin Simonetta Sommaruga rechnet mit einem Mangel. «Es kann niemand garantieren, dass immer für alle genug Gas da ist», sagt sie den Medien. Auch Stromengpässe seien nicht auszuschliessen. Der Bundesrat ruft die Bevölkerung jetzt schon zum Stromsparen auf und hat bereits einen Notfallplan. Zuerst würden Leuchtreklamen, Rolltreppen, Lifte und Saunas abgeschaltet, wenn das nicht reicht, wird die Energie für die Wirtschaft rationiert.

Martullo-Blocher will wegen Öl und Gas Frieden mit Putin schliessen

Weil das keine schönen Aussichten sind, kommen Friedensforderungen auf. So betrachtet etwa die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher den «westlichen Ansatz» als gescheitert und verlangt, dass Europa mit Putin einen Deal aushandle, damit die Wirtschaft nicht zusammenbreche. Putins Drohung zeigt Wirkung.

Das müsste nicht sein. Hätte die Schweiz in den letzten Jahren die Energiewende konsequent vorangetrieben und das Ziel der CO 2 -Neutralität bis im Jahr 2050 nicht bloss als ferne Vision, sondern als Handlungsanleitung für konkrete Schritte verstanden, stünden wir jetzt besser da. Immerhin deckt die Schweiz dank ihrer Wasserkraftwerke und Stauseen über die Hälfte des Strombedarfs aus erneuerbaren Ressourcen selber. Deshalb ist unser Land weniger von Putins Gnade abhängig als beispielsweise Deutschland.

Die Energie ist da, man muss sie nur nutzen

Wollen wir aber tatsächlich aus der Atomenergie aussteigen und die Häuser grösstenteils auf Wärmepumpen und den Verkehr auf Elektrofahrzeuge umrüsten, brauchen wir mehr Strom. Viel mehr Strom. Es klafft eine Lücke von 50 bis 80 Prozent. Da die Wasserkraft mehr oder weniger vollständig ausgebaut ist, das Potenzial von Windkraft in der Schweiz eher klein ist, muss der zusätzliche Energiebedarf grösstenteils durch Fotovoltaik gedeckt werden.

Die Sonne ist ein gigantischer Feuerball: Jeden Tag liefert sie so viel Energie, wie die ganze Welt in acht Jahren verbraucht. Anders als Erdöl, Erdgas und Kohle, die nur in bestimmten Regionen der Welt vorkommen und die Schweiz abhängig vom Ausland macht, steht die Sonne allen zur Verfügung. Zwar strahlt sie hierzulande nicht so stark wie in der Sahara, aber dennoch ausreichend für die Energiegewinnung. Um über die Wintermonate zu kommen, muss im Sommer ein Überschuss produziert werden, der in Form von erhöhten Stauseen und Wasserstoff gespeichert werden kann. Die Technologien sind da, sie müssen nur genutzt werden.

Eine positive Erzählung statt nur Verzichtspredigen

Der Energieumbau lässt sich freilich nicht von heute auf morgen verwirklichen. Es spricht aber nichts dagegen, heute damit zu beginnen. Mit der gleichen Logik, wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die Bürgerinnen und Bürger wissen lässt, dass er seine «Duschzeit noch einmal deutlich verkürzt hat», könnte der Bund auch die Anzahl neu installierten Solarzellen wöchentlich kommunizieren. Nach dem Motto: «Jede Solarzelle zählt.» Gewiss, die ausgearbeiteten Sparmassnahmen werden dadurch für diesen Winter nicht obsolet. Aber es wäre doch eine positive Erzählung möglich, die nicht beim Verzicht endet.

In der Ukraine tobt der Krieg noch immer, dennoch wird bereits der Wiederaufbau des Landes vorbereitet. Es ist ein Langzeitprojekt. Ebenso sollten jetzt, wo Energie aus anderen Ländern hinzugekauft werden muss, mit Vehemenz die langfristigen Schweizer Energieausbaupläne auf Kurs gebracht werden. Die Zeit war nie besser dazu. Der Krieg hat uns gelehrt: Die Energiewende ist kein Schönwetterprogramm, für das man später vielleicht einmal Zeit und Geld hat, wenn die drängenden Probleme gelöst sind. Sie ist zentral für die Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert.