Wissenschaft Könnten Kühe unser Plastikproblem lösen? Eine neue Studie lässt hoffen Laut einer österreichischen Studie können Bakterien, die in einem der Rindermagen leben, Plastik zersetzen. Erste Versuche verliefen erfolgreich.

Kühe müssen bereits bestehende pflanzliche Kunststoffe in ihrer Nahrung verdauen. PD

Plastikmüll belastet die Umwelt und gefährdet ganze Ökosysteme auf der Erde. Das Problem dabei ist, dass er sich nur schwer und langsam zersetzt. Allerdings macht eine neue Studie von der Universität Bodenkultur in Wien Hoffnung auf eine nachhaltige Lösung des Plastikmüll-Problems. Aus der aktuellen Studie geht hervor, dass Bakterien die im Pansen, also in einem der vier Mägen von Kühen leben, gewisse Plastiksorten zersetzen können.

Der Studie liegt das Wissen zugrunde, dass sich in der Nahrung von Kühen bereits verschiedenste pflanzliche Polyester befinden. Folglich, so die Forscher, sollten die Bakterien auch synthetische Kunststoffe abbauen können. «Im Pansen-Reticulum lebt eine riesige mikrobielle Gemeinschaft, die für die Verdauung der Nahrung in den Tieren verantwortlich ist», sagt Doris Ribitsch von der Universität für Bodenkultur in Wien. «Daher vermuteten wir, dass einige biologische Aktivitäten auch für die Polyester-Hydrolyse genutzt werden könnten.»

Die Studie untersuchte drei verschiedene Sorten von Polyester: Das Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenadipat-Terephthalat (PBAT) und Polyethylenfuranoat (PEF). Das PET wird bekanntlich oft in Verpackungen und Textilien verwendet. Das PBAT ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff, der oft in kompostierbaren Plastiksäcken eingesetzt wird und das PEF ist ein biobasiertes Material, das aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt wird. Allen drei Materialien wurde im Rahmen der Untersuchungen Pansenflüssigkeit in Form von Folie oder Pulver beigegeben, um die den Zersetzungsprozess zu untersuchen.

Alle drei Materialien wurden zersetzt

Die Resultate fielen positiv aus: Die Mikroorganismen in den Kuhmägen konnten alle drei Kunststoffe zersetzen, das Pulver noch schneller als die Folie. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Studien mit einzelnen Mikroorganismen sei die Pansenflüssigkeit somit effektiver, so das Fazit der Forscher. Das Zusammenwirken der Bakterien und Enzyme in der Flüssigkeit sei wirksamer als nur die einzelnen Enzyme.

Die Forscherin Dortis Ribitsch könne sich durchaus vorstellen, die Untersuchungen auch in grösserem Rahmen als nur im Labor durchzuführen. «Aufgrund der grossen Menge an Pansen, die jeden Tag in Schlachthöfen anfällt, wäre eine Hochskalierung leicht vorstellbar.» Mikrobielle Gemeinschaften seien als potenzielle umweltfreundliche Ressource noch zu wenig erforscht.