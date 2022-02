Schadstoffe Wie Zimmerpflanzen die Luft in unseren Stuben entgiften Pflanzen können Schadstoffe aus unseren Zimmern entfernen. Dabei helfen nicht nur die Blätter und die anderen oberirdischen Pflanzenteile wie bis anhin gedacht. Was zeigt eine koreanische Studie.

Zimmerpflanzen säubern die Luft in Innenräumen. Raphael Rohner

Wer sich in Räumen aufhält, atmet auch ein, was die Böden und Möbel ausdünsten. So können sich Schadstoffe in der Zimmerluft ansammeln und zur sogenannten Gebäudekrankheit führen mit Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Die Schadstoffe sind meist flüchtige organische Verbindungen wie Lösungsmittel aus Farben, Gifte aus Bodenbelägen und Teppichklebern, Brandschutzmittel, Chemikalien gegen Schädlingsbefall, aber auch Reinigungsmittel.

Mittlerweile sind über 100 verschiedene Zimmerpflanzen bekannt, die Schadstoffe wie Formaldehyd, Trichlorethen, Benzol, Ammoniak, Toluol oder auch Xylole aus der Umgebungsluft entfernen. Wie sie das schaffen, wollte ein internationales Wissenschafterteam vom National Horticultural Research Institute in Korea wissen, und fand dabei Erstaunliches heraus.

Untersuchung mit Benjamini und Zimmeraralie

Die Forscher untersuchten, auf welche Art und Weise es den Pflanzen Benjamini (Ficus benjamina) und Zimmeraralie (Fatsia japonica) gelang, Formaldehyd aus der Luft zu entfernten. Bekannt war bis dato, dass die Spaltöffnungen der Blätter, die für den Gasaustausch der Pflanze mit der Umgebungsluft verantwortlich sind, Schadstoffe aus der Luft aufnehmen können. Zum anderen ist auch die Wachsschicht, welche die Blätter überzieht, in der Lage, manche Wohnraumgifte zu absorbieren und so zu binden. Nun stellten die Forscher aber fest, dass auch dem Wurzelbereich eine wichtige Rolle zukommt, vor allem nachts. Im Laborversuch zeigten sich die oberirdischen Pflanzenteile des Benjaminis zu 43 Prozent am Formaldehydentzug beteiligt, bei der Zimmeraralie zu 61 Prozent.

Wurzeln entgiften nachts bis zu 98 Prozent der Schadstoffe

Nachts sank die Quote der oberirdischen Pflanzenteile beim Benjamini auf sechs Prozent und bei der Zimmeraralie auf gerade einmal zwei Prozent ab. Anders der Wurzelbereich: 94 Prozent des Formaldehyds entzog der Benjamini nun mit Hilfe seines Wurzelsystems und die Zimmeraralie 98 Prozent.

«Unsere Studie zeigt, dass dem Wurzelbereich beim Entfernen von Formaldehyd eine überaus wichtige Rolle zukommt», resümiert Kwang Jin Kim die Untersuchungsergebnisse im Fachmagazin «Journal of American Society for Horticultural Science».

Nicht nur die Wurzeln selber, auch die Mikroorganismen, die im Wurzelbereich der Pflanzen leben, spielen eine zentrale Rolle. Sogar das Pflanzsubstrat ist in der Lage, bestimmte flüchtige organische Verbindungen aus der Raumluft durch Absorption zu binden.