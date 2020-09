Weisses Pulver aus dem Ofen im Wald – auf den Spuren des fast vergessenen Kalkbrennens in der Schweiz

Kalk gebrannt für Restaurationsarbeiten

Nur, das bauen mit Kalk und das Kalkbrennen sind in der Schweiz in Vergessenheit geraten. Aber nur fast. Denn aus der Ruine in der Nähe von Sent ist ein restaurierter und einsatzbereiter Kalkbrennofen entstanden. Die «Chalchera Stella» – benannt nach deren Finderin. Seit drei Jahren wird dort nun auf urtümliche Art wieder Kalk gebrannt. Er habe schon sehr früh in seiner Maurerlehre Freude gehabt an der Sgraffitokunst an den Fassaden der Bündnerhäuser, erklärt Joannes Wetzel.

Er begann, mit Kalk zu experimentieren. Für die Restaurationsarbeiten mit Branntkalk auf Schloss Tarasp fand vor einigen Jahren unter Wetzels Leitung ein erster Kalkbrand im Val Zuort statt. «Ich finde es faszinierend, dass alles – vom Gewinnen der Kalksteine über das Kalkbrennen bis hin zur Anwendung von Branntkalk – vor Ort getätigt werden kann», sagt der in Scuol Aufgewachsene. Der 34-Jährige gilt im Bereich der ökologischen Restaurierung und des Sgraffito als Kapazität.

Gemeinsam mit der Architektin Delphine Schmid, dem Künstler Christof Rösch und Philipp Kuntze vom Kurszen­trum Ballenberg gründete er im Frühling 2020 den Verein Kalkwerk. Die Mitglieder wollen sich unter anderem dafür einsetzen, dass in verschiedenen Regionen der Schweiz zerfallene Ofenruinen restauriert und junge Handwerker mit der uralten Tradition des Kalkbrennens vertraut gemacht werden. «Wir sind überzeugt, dass das Material im ökologischen Bausektor künftig einen wichtigen Bestandteil darstellen wird», sagt Delphine Schmid.

Die Augen der beiden Hauptinitianten des Projekts leuchten, als stünde der Kalkbrennofen noch im lodernden Feuer, wenn sie von den vergangenen vier – fast immer sonnigen – Augustwochen erzählen. «Kalkbrand ist ein archaisches, sehr sinnliches Erlebnis», sagt Delphine Schmid. Dolomit-­Kalksteine – diesmal waren es 15 Tonnen – wurden von der freiwilligen Helfergruppe gesammelt, nach Grössen sortiert und anschliessend im Ofen sorgfältig aufgeschichtet.