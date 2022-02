Geschichtsbuch Die Entstehung der Welt: Vielleicht war alles ganz anders Das neue Mammutwerk «Anfänge» des Anthropologen David Graeber und des Archäologen David Wengrow erzählt die Geschichte der Menschheit neu und macht deutlich: Fixe Abfolgen in der Entwicklung gibt es nicht.

«Das ist kein Buch. Das ist ein intellektuelles Fest», sagt der Universalwissenschafter und Autor Nassim Nicholas Taleb («Der Schwarze Schwan») über das neue Mammutwerk des Anthropologen David Graeber und des Archäologen David Wengrow. Dem kann man vorbehaltlos zustimmen – falls man es schätzt, dass einem so manche lieb gewonnene Gewissheit zertrümmert wird.

Wie entstehen Gesellschaften? Wie entwickeln sie sich? Wie kommt es zu Sesshaftigkeit, Privateigentum, sozialer Ungleichheit und hierarchischen Strukturen? Prägend waren bisher vor allem die beiden grossen antagonistischen Narrative von Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) und Thomas Hobbes (1588–1679). Bei Rousseau lebten die frühen Menschen nomadisch als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen egalitär zusammen – bis sie mit der Erfindung der Landwirtschaft in die Zivilisationsfalle gerieten, die Sesshaftigkeit, Privateigentum, Ungleichheit und Gewaltherrschaft hervorbrachte.

Weder Hobbes noch Rousseau

Nach Hobbes (1588–1679) war es gerade umgekehrt. Im «Leviathan» schildert er, wie diese Urhorde sich im ständigen Kriegszustand aller gegen alle befand: Ihr Leben war «einsam, armselig, scheusslich, tierisch und kurz». Nur durch die Einsetzung einer absolutistischen Staatsmacht sind die Menschen zu zähmen. Bis heute bestimmen diese beiden sinnstiftenden Erzählungen den Diskurs, wobei Linke tendenziell eher Rousseau («Der Mensch ist von Natur aus gut.») und Rechte eher Hobbes («Der Mensch ist von Natur aus böse.») zuneigen.

Mit einem atemberaubenden Panorama aus Befunden neuerer Forschung zeigen Graeber und Wengrow auf, dass sich sowohl Hobbes als auch Rousseau massiv geirrt haben und ihr Bild «so gut wie nichts mit den Fakten zu tun hat».

Keine Zwangsläufigkeit historischer Prozesse

Geschichte verläuft wesentlich vielfältiger, als sich das viele, auch neuere Forscher und Bestsellerautoren wie Yuval Noah Hariri, Jared Diamond oder Steve Pinker vorstellen. Es gibt keine einheitlichen und zwangsläufigen Übergänge von Jäger-und-Sammler-Gesellschaften zu Ackerbau und Viehzucht, von egalitär zu hierarchisch, von Gemeinschafts- zu Privatbesitz. Oft existieren diese Formen auch nebeneinander oder sie wandern hin und wieder zurück oder wechseln sich sogar saisonal ab.

Der Mythos vom stumpfen Wilden

Noch immer beschreiben manche Forscher die Frühmenschen als geistig minderbemittelt; Harari etwa vergleicht sie mit Affen. Graeber und Wengrow widersprechen diesem latenten Rassismus heftig und bestehen darauf, dass wir alle Menschen mit ihrer grundsätzlich identischen Gehirnstruktur ab dem Beginn ihrer Geschichte als fantasievolle, intelligente und spielerische Wesen verstehen müssen. Die Autoren halten die Vorstellung für bizarr, dass in der grossen Spanne von 10000 bis 20000 Jahren, seit die Menschen die Wände der Höhlen bemalen, nichts Wesentliches passiert sei und niemand mit alternativen Formen der sozialen Organisation experimentiert haben soll. Sie liefern dafür zahlreiche Belege rund um die Welt, von nordamerikanischen Indigenen über China, Japan, Afrika, die Ukraine bis Mexiko und Mesopotamien.

Die grosse Zahl ist kein Hindernis für Gleichheit

Das Standardmodell der Zivilisationsgeschichte geht davon aus, dass Egalität verunmöglicht wird, wenn sie sich Gruppen zu grösseren Gemeinschaften entwickeln. Am Beispiel von früheren Mega-Städten in der Ukraine und in Mexiko zeigen Graeber und Wengrow, dass dies keineswegs zwingend war. In Teotihuacán im mexikanischen Hochland lebten auf dem Höhepunkt zu Beginn unserer Zeitrechnung weit über 100000 Einwohner in selbstbestimmten Gemeinschaften und entwickelten in egalitären Strukturen etwas, was man heute sozialen Wohnungsbau für alle nennen würde.

Die indigene Spur zur Aufklärung

Gemeinhin nimmt man ja an, die Aufklärung sei die Frucht von Diskursen unter europäischen Intellektuellen. Graeber und Wengrow verfolgen eine Spur, die zu den Wurzeln indigener Kritik an den westlichen Gesellschaften führt, wie sie amerikanische Ureinwohner durch Kolonisierung und Missionierung kennen gelernt haben. Der Fortschrittsmythos, das Konkurrenzdenken, der blinde Gehorsam, der Mangel an Fürsorglichkeit erschien den Indigenen, etwa dem gewitzten Huronen-Häuptling Kondiaronk (1649–1701), als durchaus lächerlich und verachtenswert.

Die Autoren schreiben, der wesentliche Einfluss dieser indigenen Kritik auf die europäische Aufklärung mit ihren Idealen von persönlicher Freiheit und politischer Gleichheit sei nicht von der Hand zu weisen, auch wenn der kolonialistische Blick vieles davon verwischt und verdrängt habe.

Der optimistische Blick

Die beiden Wissenschafter sehen den Menschen als experimentierfreudiges Subjekt und nicht einfach als Objekt der Geschichte. Sie schauen auf Momente der Selbstbestimmung in der Urzeit, um auch Mut zu machen für eine heute aktiv gestaltbare Zukunft. Letztlich geht es ihnen um die Frage, «ob wir die Freiheiten wiederentdecken können, die uns überhaupt erst zu Menschen machen». Den deprimierend deterministischen und linearen Narrativen stellen sie, empirisch gestützt, eine Palette von bisher nicht beachteten Alternativen gegenüber. Wobei immer auch die Lust der beiden Autoren am herrschaftsverweigernden Potenzial der frühen Menschen, die den Lauf der Dinge in die eigenen Hände nehmen, aufblitzt.

«Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit» ist bei aller empirischen Gründlichkeit auch ein Manifest, ein Glanzstück in Wissenschaftsgeschichte, das die Mythen der politischen Theorie zerlegt und gleichzeitig zwei Wissenschaftsbereiche idealtypisch miteinander verschränkt. Zu Recht gehört das Werk aktuell zu den meistdiskutierten Sachbüchern weltweit.