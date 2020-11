Vergesst Tripadvisor und Co! Die alten, bewährten Gastroführer wie Gault Millau haben eben doch ihren Wert

Es ist wie immer, wenn Ranglisten entstehen, aber die Leistung nicht in Sekunden oder Toren gemessen werden kann: Subjektivität spielt mit. Das ist bei einer Orchesterrangliste genau gleich wie bei einer Restaurantrangliste. Der Wettkampf ist aber möglich, ja spannend, wenn jemand genügend Autorität aufbringt, um zu sagen: So ist es! Der Gault Millau hat sie aufgrund seiner Geschichte und Qualität.

Im Unterschied zu den Orchestern ist hingegen nicht mehr die Meinung der Fachleute gefragt (beim Gault Millau sind es Menschen, die oft auswärts essen). Heute sagt jeder öffentlich, ob ein Restaurant gut ist: Bruno aus Solothurn entscheidet, ob sich der Besuch der Pizzeria «Da Michele» in Napoli lohnt, Vreni aus Luzern, ob das Sushi Hayashi in Kioto frisch ist. Tripadvisor regiert die Welt. Leider. Denn ist es bei einem Hotelbesuch klar, was der Mensch will – ein ruhiges, grosses, sauberes Zimmer –, ist es im Restaurant das Gegenteil: fünf Leute – fünf Meinungen.

Würde man in Venedig auf die apérogetränkten Spasstouristen von Tripadvisor zählen, käme man nie im Leben dazu, Molecche, die Adria-Krebse, zu essen. Dabei sind sie genauso grossartig wie der Anblick des Markusplatzes. Und wahrscheinlich würde man nicht einmal die besten Bigoli in Salsa finden, da irgendein Besserwisser auf Tripadvisor schreibt:

Der Hobby-Kritiker akzeptiert darüber hinaus ungern, dass Qualität ihren Preis hat. Will ich in einer einfachen venezianischen Osteria gute Bigoli in Salsa, eine typische Arme-Leute-Speise, essen, kostet das mittlerweile 16 Euro. Für diesen Preis gibt es in einem schlechten Lokal gleich noch einen Happen Zuchtfisch aus Asien dazu. Der eine jubelt über die 16 Euro für 2 Gänge inklusive offeriertem Limoncello, der andere strahlt über seine Bigoli in Salsa, zu denen er einen Soave für 8 Euro/Glas trinkt.

Tripadvisor kann in einer wenig berühmten japanischen Stadt, wo der Michelin und andere Führer sowieso nicht präsent sind, durchaus helfen. Unter der Rubrik «Sprachen» gilt es aber, Deutsch und Englisch zu streichen, interessiert uns doch in Matsue der Geschmack von Helmut und Amy herzlich wenig. Ich will wissen, was Naruto und Chieko gefällt.

Zurück zum Gault Millau. Lohnen sich die 52 Franken für die «Bibel»? Gegengefragt: Stellen Sie sich nicht manchmal diese Fragen: Wo soll ich beim Locarno-Wochenende reservieren? Wohin nach dem Beyeler-Besuch in Basel? Und wissen die Schweizer Veganerheerscharen, dass sie in Zürich im «Kle» auf 14-Punkte-Niveau essen können? Oder wissen die Alpstein-Wandervögel, dass es in Teufen gleich zwei tolle Lokale gäbe?

Fahre ich nach Zürich oder Genf und will ein gutes Lokal besuchen, gibt mir der Gault Millau eine Palette an Top-Restaurants an, Tripadvisor hingegen eine Ansammlung von Pizzerien, In- und Brunch-Restaurants.

Die Suche nach dem günstigen Schweizer Top-Restaurant

Bessere Konkurrenz in der Schweiz bieten schöne Gastronomie-Bücher wie etwa «Aufgegabelt», wo es «stimmungsvolle Beizen», die zum grössten Teil ohne Punkte leben, zu entdecken gibt. Oder aber der «Guide Michelin»: Hier ist neben den schwer durchschaubaren Vorstufen, den Gabeln und Messern, der Stern das Ziel aller Dinge. Und der Stern (oder gar drei!) heisst: sehr gehobenes Restaurant.