Gorgosaurus-Skelett soll in New York für mehrere Millionen versteigert werden

Drei Meter hoch und knapp sieben Meter lang: Am 28. Juli soll in New York das Skelett eines Gorgosaurus versteigert werden. Das Auktionshaus rechnet mit bis zu acht Millionen Dollar für die Knochen des Dinosauriers. Das Video zeigt im Zeitraffer, wie das komplette Skelett für die Auktion zusammengesetzt wird.