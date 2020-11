«Unterwegs im CH-Media-Land»: Wieso unser Luzerner Autor bei schlechtem Wetter gern in den Aargau fährt

Thermalbaden: Kalte Glieder aufwärmen und sich treiben lassen, das kann man im Aargau gleich an vier Orten: In den Solebäder im «Sole uno» in Rheinfelden, im Bad in Schinznach, oder eben in Bad Zurzach. Ende Oktober 2021 wird in Baden endlich das neue Thermalbad von Mario Botta eröffnet.

Baggermuseum: In Fisibach befindet sich das Baggermuseum Ebianum. Über 40 historische Maschinen und Fahrzeuge können besichtigt und teilweise auch bestiegen werden. Zudem können Kinder mit elektrischen Baggern im Sand graben. Offen am Mittwochnachmittag und ganztags am Wochenende.

Zofingen: Als halber Heimwehzofinger sei das Städtchen an der Kantonsgrenze allen an das Herz gelegt. Altstadt, Heitere-Berg und vieles mehr.

Themenwege: Man könnte im Aargau laufend lernen auf einem der zahlreichen und meist originell gestalteten Themenwege.

Schlösser: Die vielen berühmten Schlösser im Aargau befinden sich im Winterschlaf. Ab April kann man wieder Burgherr und Burgfräulein spielen.