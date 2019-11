Die Schweiz ist unruhig. Das bestätigt ein Blick auf die Erdbebenkarte des Schweizerischen Erdbebendiensts (SED). Unterschiedlich grosse Punkte verraten darauf, wo es in dieser Woche zu wie starken Erschütterungen gekommen ist.

Aktuell meistens im Wallis, zuvor auch grenznah in Vaduz und nördlich von Konstanz. Nördlich von Sion haben sich seit Montag ungefähr 200 Erdbeben mit Magnituden zwischen 0,1 und 3,3 ereignet. Zwölf davon wurden von der Bevölkerung im Wallis teilweise deutlich gespürt; sie hatten eine Magnitude von 2,5 oder mehr nach der Richter-Skala. Die vier stärksten Beben erreichten Magnituden zwischen 3,0 und 3,3 und wurden vereinzelt bis ins Berner Oberland gespürt.

Erdbeben sind in der Schweiz an sich nichts Besonderes. Der Erdbebenzähler auf der Webseite des SED zählt seit dem 1. Januar 2019 bis gestern Nachmittag die Zahl von 1393. «Das sind alle Erdbeben, die wir detektieren, über alle Stärken hinweg», sagt Philipp Kästli, Seismologe beim SED.

Nicht alle dieser Erschütterungen, die durch das seismische Netzwerk in der gesamten Schweiz aufgezeichnet werden, haben ihren Ursprung in der Schweiz, auch gewisse Beben im nahen Ausland werden von den feinen Sensoren erfasst. Durchschnittlich ereignen sich in unserem Land zwischen 1000 und 1500 Erdbeben pro Jahr. Etwa zehn bis zwanzig davon sind zu spüren.

Ungewöhnlicher Erdbebenschwarm

Das zeigt, die Zahl der Erdbeben ist in dieser Woche ungewöhnlich hoch. Es handelt sich dabei um einen Erdbebenschwarm. «Ein Schwarm mit einem Dutzend bis Hundert Beben von ähnlicher Grösse ist für die Schweiz nicht aussergewöhnlich», sagt Kästli.