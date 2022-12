Ukraine-Krieg Hilfe aus dem Weltall: Elon Musks Satelliten sollen die Ukraine mit Internet versorgen – wie funktioniert das? Mit dem Starlink-Projekt will Elon Musk den entlegensten Gegenden der Welt das Internet ermöglichen. Jetzt sollen seine Kommunikationssatelliten die Verbindung der Ukraine mit der Welt retten.

SpaceX startet seine Starlink-Missionen jeweils von Cape Canaveral in Florida aus. Spacex

Die Russen versuchen, die Ukraine von der Welt zu isolieren. Sie haben inzwischen Netzverbindungen unterbrochen und Rechenzentren zerstört. Deshalb wandte sich am Wochenende der stellvertretende ukrainische Premierminister Mychajlo Fedorov auf Twitter direkt an Elon Musk: «Während Sie versuchen, den Mars zu kolonialisieren, versucht Russland, die Ukraine besetzen. Russische Raketen attackieren die ukrainische Zivilbevölkerung.»

Fedorov bat den SpaceX-Chef Musk deshalb, die Ukraine mit Starlink-Stationen auszurüsten, damit die Kommunikation und das Internet trotz der russischen Angriffe weiterhin funktioniere. Elon Musk antwortete schnell und twitterte noch am gleichen Tag:

«Der Starlink-Service ist aktiviert in der Ukraine. Mehrere Empfänger sind auf dem Weg.»

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk AP

2000 Satelliten hat Elon Musk mit seinen Space-X-Raketen bereits ins All geschossen. 40'000 sollen es einmal werden, für 12'000 solcher Kommunikationssatelliten hat Musk schon eine Genehmigung. Mit diesem Starlink-Projekt sollen entlegene Weltgegenden mit dem Internet versorgt werden können. Da die Infrastruktur auf Erden nun von den Russen angegriffen wird, kann Starlink in der Ukraine eine Kommunikation über das All anbieten, die nicht auf Verbindungen über Kabel angewiesen ist.

Tieffliegende kleine Kommunikationssatelliten

Um mit diesem digitalen Breitband-Gürtel eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen, fliegen die Starlink-Satelliten sehr tief, etwa in 500 bis 800 Kilometern Höhe. Im Vergleich dazu: Die grossen geostationären Satelliten kreisen in einer Höhe von bis zu 36'000 Kilometern um den Planeten. In Atmosphärennähe rasen die kleinen, nur 100 Kilogramm schweren Kommunikationssatelliten mit einer Geschwindigkeit von 27'500 Kilometern pro Stunde um die Erde.

«Die Idee ist, dass man von diesen tieffliegenden Satelliten direkt eine Übertragung auf eine Empfangsstation am Boden hat», sagt Thomas Schildknecht, Vizedirektor des Astronomischen Instituts der Universität Bern. Eine solche Starlink-Empfangsstation für das Internet aus dem All muss man in der Regel kaufen.

Zur Zeit werden diese Empfänger auf Anweisung Musks irgendwo in Europa auf Lastwagen gepackt, um sie in die Ukraine zu bringen. Woher die Empfänger kommen, kann aus Sicherheitsgründen nicht verraten werden. «Eine Empfangsstation dient nicht nur einer Person. Von einer solchen Empfangsantenne aus kann man eine Art WLAN aufsetzen, mit der man einen kleinen Bereich abdecken kann», erklärt Schildknecht. Das heisst, ein Gebiet von einigen Hundert Metern, das mit einem WLAN ausgerüstet werden kann.

«Zusätzlich braucht es irgendwo in der Nähe der ausgesuchten Region eine Art Gateway, eine Bodenstation», sagt der Berner Uniprofessor. Solche Gateways sind so lange nötig, bis das Starlink-System fertig ausgebaut ist. Decken Musks Satelliten irgendwann den ganzen Erdball ab, können die Zehntausenden von Starlink-Satelliten untereinander kommunizieren.

Also zum Beispiel in Polen ein Signal an einen Starlink-Satelliten senden, das dann von Satellit zu Satellit bis nach Australien gelangt. Jetzt ist die Abdeckung mit Musks Satelliten aber noch zu klein, deshalb braucht es Zwischenstationen am Boden.

Die Ukraine liegt in einem Grenzbereich der Starlink-Abdeckung

Könnte das Starlink-System somit in der Ukraine überhaupt funktionieren? «Starlink funktioniert in höheren Breitegraden der Erdkugel recht gut, weil die 2000 Starlink-Satelliten über Nord- und Südpol ziehen», sagt Schildknecht. Die Ukraine sei zwar nicht sehr nördlich gelegen, aber gerade noch an einer Grenze, bis zu der das Internet über Starlink funktionieren könnte, erklärt Schildknecht.

Thomas Schildknecht, Vizedirektor des Astronomischen Instituts der Universität Bern. Manu Friederich/Universität Bern

Problematischer als die Zahl zur Verfügung stehender Satelliten ist aktuell die Verfügbarkeit der Bodenstationen. In Polen steht nach Schildknecht eine, aber ansonsten gebe es nur wenige Standorte in der Nähe der Ukraine. «In der westlichen Region der Ukraine wird Starlink sicher besser funktionieren als im Osten des Landes.»

Nur eine kleine Hardware nötig

Der Vorteil des Starlink-Internets ist, dass die Hardware dafür klein ist. «Ungefähr zwei Schuhschachteln gross, kleiner als eine Fernsehschüssel», erklärt der Astronomie-Professor. Damit ist es auch nicht so stark gefährdet, von den Russen zerstört zu werden wie Rechenzentren und Kabelverbindungen.

Sicher werden die Russen versuchen, die Internet-Verbindung über Musks Satelliten zu unterbinden. «Man kann die Übertragung von Satelliten auf Antennen und umgekehrt stören», sagt Schildknecht. Die Russen setzen bereits Störsender ein, vor allem um Satelliten von Navigationssystemen wie GPS oder Galileo ausser Gefecht zu setzen. An solche Navigationssysteme sind auch Waffensysteme angeschlossen. Doch Schildknecht sagt: «Ich vermute, dass die Starlink-Kommunikation kein primäres Ziel der Russen sein wird. Darauf sind sie auch nicht vorbereitet.»

Recht schnelle Internetverbindung

Für die Überquerung der Ukraine braucht ein Starlight-Satellit etwa eine Minute. Der Kontakt zu einem einzelnen Satelliten hält somit vielleicht zwei Minuten. Das Starlink-System funktioniert aber, weil es ein Netzwerk von Satelliten ist und jeder Empfänger auf dem Boden sich laufend den Satelliten sucht, der am besten positioniert ist. Ein Fernsehempfang arbeitet dagegen mit den geostationären grossen Satelliten, deren Position im Verhältnis zur Erde gleich bleibt.

Weil Musks Satelliten so nahe sind, ist die Verzögerung des Signals durch die Entfernung deutlich kleiner als bei den hoch fliegenden grossen Geo-Satelliten. Die Starlink-Satelliten können dabei ein hohes Maximaltempo im Download von 150 Megabit in der Sekunde anbieten. Das ist schneller als mancher digitale Anschluss zu Hause nach dem DSL-Standard.

«Im Moment ist der Nutzen von Starlink noch beschränkt, weil immer noch viele Kommunikationskanäle in der Ukraine funktionieren. Aber man kann nicht sagen wie lange noch», sagt Schildknecht. Mit fortdauernder Zerstörung werde die Starlink-Kommunikation immer hilfreicher. «Satelliten-Kommunikation kann für eine Regierung zentral sein.»