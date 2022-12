Ukraine-Krieg Der Cyberkrieg ist in vollem Gange: Wie Anonymous und andere Hacker gegen Russland arbeiten Cybersicherheits-Expertin Myriam Dunn Cavelty von der ETH Zürich, erklärt, wie Hackergruppen wie Anonymous das russische Regime angreifen. Und was dieses dagegen unternimmt.

Russlands Invasion geht einher mit Cyberattacken. Twitter: @YourAnonTV

Auch der Cyber-Krieg wächst an. In den ersten drei Tagen des Krieges sind die Cyber-Angriffe gegen ukrainische Behörden und das Militär um 196 Prozent gestiegen. Die Attacken gegen russische Firmen nahmen zugleich um vier Prozent zu. Das meldet die Cyber-Sicherheitsfirma Check Point Software Technologies. Verschiedene Gruppen haben dabei begonnen, sich über das Nachrichtenportal Telegram zu organisieren. Auf Telegram sind allerdings auch Diebe unterwegs, welche versuchen, Spendengelder abzuzweigen.

Sehr aktiv gegen Russland wehrt sich das Hackerkollektiv Anonymous. Die Aktivisten hacken nicht nur Websites und Computer, sondern verbreiten auch Botschaften über den russischen Angriffskrieg in Reviews von Restaurants und Geschäften in Russland. Per Twitter wurden alle dazu aufgerufen, Rezensionen auf Google zu hinterlassen, um die Zensur in Russland zu umgehen.

Myriam Dunn Cavelty, Cybersicherheits-Expertin an der ETH Zürich Ho

Der Erfolg von Anonymous war gross, Zehntausende Male wurde die Aktion retweetet. Nicht nur Rezensionen wurden geschrieben, sondern auch Kriegsbilder in den Gastro-Beurteilungen verpackt. Zwischen Aufnahmen von schicken Bars und Cocktails tauchen plötzlich zerbombte Häuser auf. Dazu sagt Myriam Dunn Cavelty vom Center for Security Studies der ETH Zürich:

«Der Vorteil der Restaurant-Rezensionen ist, dass dabei alle Menschen mit Computer oder Handy mitmachen können. Sie müssen nur Google nutzen, darüber hinaus brauchen sie keinerlei technischen Kenntnisse.»

Doch Anonymous hat nicht nur zur Mitmachaktion aufgerufen, sondern Russland den Cyber-Krieg erklärt. Dazu gehören unter anderem DDoS-Attacken, mit denen zahlreiche Websites des russischen Staates und grosser russischer Unternehmen blockiert werden. Zudem wurde die Website des russischen Verteidigungsministeriums gehackt.

«Anonymous organisiert ganz unterschiedliche Protestaktionen», sagt Myriam Dunn Cavelty. Dazu gehören zum Beispiel auch immer wieder Aufrufe zu Demonstrationen auf der Strasse.

Dabei gehe es den Hackern vor allem um Medienaufmerksamkeit. Auf den Bildschirm einzelner User zu gelangen, sei aufwendig und schwierig. «Sie möchten vor allem politisch interessante Ziele angreifen und die Welt dann darüber informieren, dass sie erfolgreich waren. Sehr häufig geht es darum, eine Website zum Absturz zu bringen – die sogenannten DDoS-Attacken – oder auch darum, eine Website zu verändern, um das Ziel blosszustellen», sagt Dunn Cavelty.

Protest macht in der digitalen Welt auch im digitalen Raum Sinn

Die meisten Protestaktionen hätten dabei in erster Linie eine symbolische Wirkung. «Das eigentliche Konfliktgeschehen beeinflussen sie nicht. Das heisst aber nicht, dass sie sinnlos sind», sagt Dunn Cavelty. Wie richtige, das heisst physische Anti-Kriegs-Demonstrationen in den Städten, drücken sie das Missfallen aus. Dass dies auch im digitalen Raum passiert, macht in einer digitalen Welt somit viel Sinn.

Bleibt die Frage, wie weit die Angriffe von Anonymous oder anderer Hacker dem russischen Regime schaden. «Die klassischen Anonymous-Aktionen mit DDoS-Attacken schaden dem russischen Regime nicht. Der Medienraum ist dort so stark kontrolliert, dass auch kaum etwas darüber in den normalen Medien auftauchen wird», sagt die Cyber-Expertin.

Interessanter werde es bei richtigen «Hacks», bei denen sensible Informationen «geleakt werden», also öffentlich publiziert werden. Dunn Cavelty erwähnt einen ukrainischen Thinktank, das diese Woche die persönlichen Daten von 120'000 russischen Soldaten publiziert hat. «Es gibt eine ukrainische IT-Armee, die aus Freiwilligen besteht, die solche Aktionen durchführt – und sie können einiges mehr, als das durchschnittliche Anonymous-Mitglied.»

Die ukrainische IT-Armee zählt gemäss der Sicherheitsfirma Check Point bereits über 175'000 Mitglieder. Sie hat eine Liste von russischen Zielen herausgegeben, die mit allen Mitteln angegriffen werden sollen.

Hacker-Kollektiv ohne Leitung

Bei Anonymous ist der Name Programm, die Mitglieder sind anonym. Rekrutiert werden diese über diverse Kanäle. Die Gruppe ist so bekannt, dass eine eigentliche Rekrutierung gar nicht nötig ist. Jeder kann mitmachen. Die Organisation hat auch keine Hierarchie oder Leitung.

«Wie bei anderen Internetphänomenen auch – ich denke hier an den «Shitstorm» oder auch bestimmte Memes – wird eine sehr grosse Anzahl von Menschen dazu animiert, eine bestimmte Aktion auszuführen», erklärt Dunn Cavelty. Im Falle von Putin ist die Wut gross und damit auch die Motivation für Hacker.

Die Mitglieder von Anonymous sind nomen est omen anonym und versuchen, die russische Zensur zu umgehen. Fotolia

Selbstverständlich versuchen die Russen, solche Angriffe abzuwehren. «Es gibt technische Mittel, gegen DDoS-Attacken vorzugehen. Für die meisten Akteure lohnt sich das aber nicht», sagt die ETH-Professorin. Die Abwehr ist dabei nicht speziell, sondern besteht aus Firewalls und Virenscans, eine eigentliche aktive Abwehr gibt es nicht. Also keine Schergen Putins, die im Keller Angriffe von Hackern abwehren.

Putin hat Propaganda im Griff

Allerdings hat Putins Regime die Propaganda sicher im Griff. Es hat Facebook & Co letzte Woche abgeschaltet, Internetzensur und Netzsperren funktionieren. «Das läuft hauptsächlich über die Provider, die gewisse Seiten sperren. Im Moment wird es deshalb immer schwieriger für russische Bürger, auf westliche Information zuzugreifen», sagt Dunn Cavelty.

Die Propaganda-Maschine läuft dabei auf Hochtouren. «Seit rund 2013 kennen wir dank investigativen russischen Journalisten die sogenannten «Trollfabriken» Russlands. Die Leute, die da arbeiten, werden vom Staat dafür bezahlt, gezielte Falschinformationen in westlichen Medien zu verbreiten», sagt Dunn Cavelty.

Bekannt sind auch die berüchtigten russischen Hackerkollektive wie zum Beispiel «Fancy Bear», die zum russischen Militärgeheimdienst gehören – die scheinen in der Ukraine gegenwärtig nicht aktiv zu sein. «Innerhalb Russlands selber funktioniert die Medienkontrolle wie bei allen Autokratien vor allem über staatlich kontrollierte Medien – und drakonische Strafen, wenn man etwas sagt oder schreibt, was nicht der offiziellen Regierungslinie entspricht», sagt Dunn Cavelty.