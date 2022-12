Top 10 Dreiste Diebe, Flutwellen und explodierende Bankomaten: Das waren die meistgeschauten Videos im 2022 Manche Videos versinken in der endlosen Belanglosigkeit des Internets während andere gleich viral gehen. Wir haben die meistgeschauten Videos der AZ aus dem Jahr 2022 für Sie zum Nachschauen herausgesucht.

FM1Today

Mehrere Millionen Menschen haben die Videos der St.Galler Velokuriere von «Die Fliege» bereits gesehen: Sie sind bei jedem Wetter unterwegs und dokumentieren ihre Ausfahrten jeweils mit lustigen Videos.

ArgoviaToday /

Leonie Projer

Einmal reichte ihnen nicht: Im September schlagen diese dreisten Diebe gleich zwei Mal im selben Hofladen in Remetschwil zu und lassen eine ordentliche Menge Fleisch mitgehen. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie sie zuerst am Kässeli rütteln und anschliessend den Kühlschrank ausräumen.

PilatusToday /

Andreas Wolf

Nach wunderbar sommerlichen Temperaturen ziehen am 23. Mai Gewitter über die Schweiz. Der Starkregen trifft vor allem die Zentralschweiz: In Luzern stehen nach nur 30 Minuten Strassen und Keller unter Wasser.

ZüriToday /

Silja Hänggi

Am 11. Juli kommt es auf der A1 bei der Autobahnausfahrt Zürich Seebach zu einer Massenkarambolage: Drei Lastwagen und mehrere Autos kollidieren miteinander, mehrere Personen werden dabei verletzt.

handball.ch /

zvg

Am 23. Mai platzt der Aufstiegstraum der Handballerinnen des HV Olten: In den letzten Momenten der Partie gegen den HV Herzogenbuchsee kassiert das Team ein Gegentor und muss eine Niederlage einstecken. Das verträgt Coach Christian Müller nicht gut: In seiner Wut kickt er mit dem Knie die Spielerin mit der Nummer 99 in den Hintern.

«+41» /

TeleZüri

Am 29. Mai veröffentlichte die AZ eine Reportage von «+41», dem Reportagemagazin von CH Media, über die Lastwagenfahrerin Daniela Schmutz. «Dänele», wie sie genannt wird, gehört mit ihren vielen Tattoos und ihrer Leidenschaft für «Rock'n'Roll» zu den auffälligsten Chauffeusen der Schweiz.

CH Media /

Melissa Schumacher

Anfang Juli sorgten heftigen Niederschläge im Berner Oberland und dem oberen Emmental für grosse Sachschäden. Die hohen Flutwellen der Emme trafen auch das beliebte Ausflugshotel Kemmeriboden-Bad. Gäste und Mitarbeiter mussten sich in Sicherheit bringen.

CH Media /

Katja Jeggli

Bei seiner letzten Landung vor der Pensionierung im Juni wird der langjährige Pilot Jakob Schmid am Flughafen Zürich ganz speziell empfangen: Seine Tochter hat für ihn einen Wasserwerfer-Salut organisiert.

ArgoviaToday /

Severin Mayer

In den frühen Morgenstunden des 11. Oktobers filmt ein Anwohner, wie zwei vermummte Männer einen Bankomaten in Egliswil in die Luft sprengen und anschliessend in den Wald flüchten. Die Polizei leitete danach eine Fahndung mit Helikopter und Wärmebildkamera ein.

CH Media /

Melissa Schumacher

Am Nachmittag des 29. Mai kommt es in einem Bitumen-Lager im Spreitenbacher Industriegebiet zu einem Grossbrand: Über 200 Feuerwehrleute stehen bis am späten Abend im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Flammen sind teilweise bis zu 30 Meter hoch.

(gue)