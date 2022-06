«Tierisch» / TeleM1

Tierisch Dieser Shiba Inu liebt das Rampenlicht: So schlägt sich die eigenwillige «Momoko» durch die Filmtierprüfung Der Shiba Inu gilt als schwierige Hunderasse, doch die Hündin «Momoko» beweist das Gegenteil: Gemeinsam mit ihrer Halterin Monique Jentsch bestreiten sie die Filmtierprüfung und hoffen auf künftige Werbeaufträge.

«Momoko» liebt es im Mittelpunkt zu stehen: Ganz gelassen und ruhig posiert die Shiba Inu Hündin vor der Kamera ihrer Halterin Monique Jentsch. «Ich habe gemerkt, dass ihr das nichts ausmacht», sagt Jentsch gegenüber dem Tiermagazin Tierisch. Momoko habe ganz sicher Spass daran.

«Sonst würde sie nicht mitmachen. Ein Shiba Inu hängt ab, wenn er keinen Spass hat.»

Ähnlich wie Huskies müssen auch Shiba Inus geistig und körperlich gefordert werden. Darum habe sich Jentsch auch zum Ziel gesetzt, die Filmtierprüfung mit Momoko abzulegen. Jentsch hoffe, dadurch an Werbeaufträge oder Filmauftritte zu kommen. Die beiden konnten bereits an jeglichen Shootings teilnehmen und hatten sogar einen Auftritt in einem Trailer für ein Filmfestival.

Für die Prüfung bereiten sich die beiden schon ein halbes Jahr im Voraus vor: So musste Momoko etwa lernen, mit einer fremden Person mitzulaufen, jemanden anzuspringen und auf Kommando zu bellen. Das sei besonders schwierig gewesen, denn sie belle nicht gerne. So muss Jentsch die Hündin zuerst einwärmen, bevor es losgehen kann. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten besteht Momoko dann doch die Prüfung. (gue)