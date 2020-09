Thurgauer Naturheilmittel tötet in einem Versuch im Labor Spiez Coronaviren

(sat) Es ist eine überraschende Nachricht: «Naturheilmittel wirkt gegen Corona!», titelt am Montag der «Blick». Konkret soll ein Präparat aus dem Roten Sonnenhut (Echinacea purpurea) der Thurgauer Firma A. Vogel in einem Laborversuch mit menschlichem Gewebe gegen Coronaviren wirken – die sogenannten SARS-CoV-2-Erreger. Zudem wirke das breit herum bekannte «Echinaforce» in dem Laborversuch auch gegen die Erreger der Pandemien in Asien von 2002 und 2012, MERS-CoV und SARS-CoV-1.

Zu diesem Schluss kommen die Forscherinnen Johanna Signer und Hulda R. Jonsdottir in ihrer Studie, die sie am Labor Spiez durchgeführt und bereits am letzten Mittwoch im Fachblatt Virology Journal publiziert haben. Ebenfalls beteiligt war an dem Versuch nebst der Firma laut dem Fachartikel auch das Kantonsspital St.Gallen.

Das pflanzliche Arzneimittel aus biologischem Anbau stärkt laut dem Hersteller die körpereigene Abwehr bei einer Anfälligkeit gegenüber Erkältungskrankheiten. Dies hat das Labor Spiez in dem Versuch – nebst der Wirksamkeit gegen Coronaviren – nun ebenfalls bestätigt. So wirkt «Echinaforce» auch gegen HCov-229E, den häufigsten Erkältungsvirus.

Die Forscherinnen folgern daher in ihrem wissenschaftlichen Artikel, «dass Echinacea purpurea-Präparate, wie z.B. ‹Echinaforce›, aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeiten als prophylaktische Behandlung für alle Covs wirksam sein könnten.» Das Thurgauer Heilmittel schützt laut der Spiezer Studie allerdings weder vor einer Ansteckung mit Grippe- noch mit Coronaviren.



Dosierung zur Bekämpfung von Coronaviren unbekannt

Weil es bislang keine spezielle Prophylaxe oder Behandlung für Coronavirus-Erkrankungen gebe, kooperiere das Labor Spiez mit diversen Partnern, schreiben die Forscherinnen in ihrem Fachartikel. Darum hätten sie unter anderem nun auch «Echinaforce» unter die Lupe genommen. Der CEO und Forschungs-Chef von A. Vogel wiederum lässt sich im «Blick» zitieren: «Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine Kommentare zu Forschungsresultaten zu zugelassenen Arzneimitteln abgeben. Dies wäre verbotene Publikumswerbung.»