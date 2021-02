AKW-Sicherheit Studie zu Extremhochwassern: Überflutete Kernkraftwerke wären nicht gefährdet Das Bundesamt für Umwelt Bafu hat eine Studie vorgestellt, in der die Gefährdung durch extreme Hochwasser an der Aare berechnet werden. Dabei handelt es sich um äusserst seltene Ereignisse.

Das Kernkraft- und Wasserkraftwerk Gösgen würde im 100'000-jährigen Hochwasser um etwa 80 Zentimeter überschwemmt.







Bruno Kissling / OLT

Das Einzugsgebiet der Aare ist riesig. Es umfasst 43 Prozent der Fläche der Schweiz und an der Aaremündung fliessen pro Sekunde 560 Kubikmeter Wasser in den Rhein. Im grossen Einzugsgebiet der Aare liegen viele kritische Infrastrukturen, vor allem die drei Kernkraftwerke Mühleberg, Gösgen und Beznau und 19 grössere Stauanlagen für die Stromversorgung der Schweiz. Alles Standorte, die von einem extremen und sehr seltenen Hochwasserereignis gefährdet sein könnten.

Blick 300'000 Jahre zurück

Um die Hochwassergefährdung an verschiedenen Schlüsselstellen in der Schweiz überprüfen zu können, hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Studie «Extremhochwasser an der Aare» erstellt und heute vorgestellt. Die Forscher haben dafür 300'000 Jahre zurückgeschaut und daraus Niederschlag und Temperaturen umgewandelt in Abflussdaten im Einzugsgebiet des Rheins. Mit diesen Abflussszenarien haben sie abgeschätzt, wie es um die Gefahr von sehr seltenen Hochwassern steht, die gemessen an der Wahrscheinlichkeit höchstens alle 1000, 10'000 oder 100'000 Jahre vorkommen können.

Ausgewählt wurden dafür fünf Schlüsselstellen im Einzugsgebiet der Aare: die Stadt Olten, die drei Kernkraftwerke und die Anlage des Paul-Scherrer-Instituts in Villigen. «So konnten wir das Verhalten der Aare und seiner Zuflüsse sehr realistisch ausloten», sagt Studien Christoph Hegg vom Eidgenössischen Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). In die Beurteilung flossen auch noch dokumentierte historische Hochwasser wie im Jahr 1852 bei Aarburg. Solche Vergleiche zeigten, dass mit den Modellberechnungen auch solch extreme Spitzenereignisse abgedeckt werden, erklärt Daniel Viviroli von der Universität Zürich.

Schwemmholz und Rutschungen

Solche extreme Hochwasser führen unter anderem dazu, dass durch das angeschwemmte Holz Brücken und Stauanlagen versperrt und Rutschungen ausgelöst werden. Die lokale Gefährdungsanalyse aufgrund der berechneten Wahrscheinlichkeit von Extremhochwassern zeigte, dass zum Beispiel eine Brücke oberhalb der Stadt Olten rasch verklausen würde, also durch Schwemmholz zugesperrt. Das Industrieareal stünde bei einem alle 100'000 Jahre vorkommenden Hochwasser dann zwei Meter unter Wasser.

Beim inzwischen abgestellten Kernkraftwerk Mühleberg würde das Areal im extremsten Fall um knapp einen Meter überflutet, beim KKW Gösgen um 79 Zentimeter und beim KKW Beznau um 1,1 Meter. Das allein sagt aber noch nichts aus, über die daraus entstehende reale Gefährdung durch die überschwemmten Kernkraftwerke und die 19 in Betracht gezogenen Stauanlagen im Einzugsgebiet der Aare.

Stresstests nach Fukushima

Das Hochwasserrisiko habe man dem Unfall im Atomkraftwerk Fukushima vor zehn Jahren genau analysiert, sagt dazu Marc Kenzelmann vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. In den sogenannten Stresstests wurde die Gefahr solcher Verklausungen bei extremen und sehr seltenen Hochwassern geprüft und aufgrund der Ereignisse in Fukushima überprüft. In Japan war die Ursache allerdings ein nicht mit den Aare-Verhältnissen vergleichbarer gewaltiger Tsunami mit 20 Meter hohen Riesenwellen.

«Es gab schon vor dieser neuen Studie entsprechende Anweisen an die Kraftwerksbetreiber», sagt Kenzelmann. Aber bei Kernkraftwerken sei die Sicherheit ein laufender Prozess, der immer wieder den neusten Stand des Wissens berücksichtige. Deshalb würden jetzt die Resultate der neuen Studie genau geprüft, erklärt Kenzelmann. Die Studie liefere wichtige Grundlagen zu den Wasserspiegeln bei extremen Hochwassern sowie zu den Verklausungen, Hangrutschungen und morphologischen Prozessen. Diese Prozesse, zum Beispiel Erosionen am Flussufer, müssten aber nun lokal am Standort der Kraftwerke noch genauer betrachtet werden.

Kernkraftwerke halten das aus

Aber die Überflutungshöhen beim 10'000-jährlichen Hochwasser werden bei allen Kernkraftwerken mit den jetzigen Sicherheitsmargen ausgehalten, sagt Kenzelmann vom ENSI. Das KKW Mühleberg wurde 2019 abgeschaltet. Die Brennelemente sind in Lagerbecken und deren Wärme hat sich stark reduziert. Auch wenn die Wärmeabfuhr im Falle eines Extremereignisses und den folgenden Stromausfall total ausfallen würde, könnte das nicht mehr zum Schmelzen der Brennelemente führen. Das Kernkraftwerk Leibstadt kommt in der Studie nicht vor, weil es am Rhein und nicht an der Aare liegt. Kenselmann sagt:

«Dieses Kraftwerk sei aber in Sachen Hochwasser überhaupt nicht gefährdet, weil es 22 Meter über dem Normalpegel des Rheins liegt.»

Er hält zudem fest, dass in Schweizer Kernkraftwerken alle Notstandssysteme, die im Falle eines extremen Hochwassers gefragt sind, speziell gebunkert seien. Das gebe es nur noch in deutschen und niederländischen Kraftwerken und entspreche hohen Sicherheitsmargen. Entwarnung gibt auch Simon Jungo vom Bundesamt für Energie (BFE) für die 19 untersuchten Stauanlagen an der Aare, der Saane, der Limmat und der Reuss. Die Sicherheit der Anlagen entspreche den neusten Erkenntnissen. «Falls Anpassungen nötig sind, werden wir das tun», sagt der Leiter Aufsicht und Sicherheit des BFE.