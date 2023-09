Ssangyong Torres Neustart der zwei Drachen Unter neuer Eigentümerschaft will Ssangyong mit dem Torres endlich durchstarten. Der Markenname wird trotzdem bald verschwinden.

Ssangyong Torres. Bild: zVg

Die Geschichte der Marke Ssangyong reicht weit zurück; die Anfänge finden sich 1954, noch unter dem Namen «Ha Dong-hwan Motor Workshop» wurden Jeeps für die US-Army produziert. Offroad-Know-how ist also zweifellos vorhanden. Trotzdem konnte sich die koreanische Marke nie so richtig festigen. Die Geschichte ist geprägt von finanziellen Schwierigkeiten und drohender Insolvenz. Zuletzt geriet Ssangyong Ende 2020 in die Zahlungsunfähigkeit. Ende 2021 schien das südkoreanische Konsortium Edison Motors der Retter in letzter Minute zu sein; doch die Übernahme platzte. Ssangyong musste sich erneut auf die Suche nach neuen Investoren machen.

Neuer Konzern, neuer Name

Als Retter tauchte nun die koreanische KG Gruppe auf. Ein lokaler Chemie- und Stahlkonzern, der nun unter dem Namen KG Mobility, kurz KGM, auch im Automobil-Geschäft Fuss fassen will. Das erste Lebenszeichen aus dieser neuen Konstellation ist nun der Torres, der allerdings noch unter dem Markennamen Ssangyong vermarktet wird. Künftig soll «KGM» aber auch als Logo an den Autos prangen. Und das sollen einige sein. Schon 2024 soll eine elektrische Version des Torres auf den Markt kommen, für 2025 ist ein elektrischer SUV Korando geplant, der auf einer Plattform des chinesischen BYD-Konzerns basiert. Doch zunächst zeigt sich der frische Elan der koreanischen SUV-Marke mit einem Benziner. Ansonsten soll aber alles neu sein – was sich am Design des 4,70 Meter langen Torres deutlich zeigt. «Ein klarer Kontrast zum weichgespülten Design vieler moderner SUVs», sagt Sebastian Sühring, Leiter Sales Operations bei Ssangyong Deutschland. Das kann man so auf jeden Fall unterschreiben. Der Neuling, der sich grössentechnisch zwischen den bestehenden Modellen Rexton und Korando einordnet, gibt sich bewusst rustikal und macht mit angedeutetem Unterfahrschutz, Abschlepp- ösen und Haltegriffen auf der Haube, die allerdings nur Designelemente sein wollen, auf Offroad-Abenteurer. Dass die Front etwas an die Jeep erinnert und die breite C-Säule an den Land Rover Defender, dürfte wohl kein Zufall sein. Trotzdem kommt der Torres eigenständig daher und mutet nicht wie eine billige Kopie bekannter Grössen an. Diesbezüglich hat das Design-Team gute Arbeit geleistet. Das gilt auch für den Innenraum, der auf den ersten Blick sehr aufgeräumt und harmonisch wirkt. Die Tachoeinheit, bestehend aus zwei LCD-Displays und einer zentralen Anzeigefläche, ist gut ablesbar. Das hoch auf dem Armaturenbrett montierte Touchscreen-System wirkt an sich zwar etwas altbacken. Es integriert aber das Smartphone via Android-Auto oder Apple CarPlay und ist damit mehr als ausreichend. Zudem ist unterhalb ein weiteres Touch-Display montiert, über welches sich Klima- und Heizungsfunktionen steuern lassen. Auch das funktioniert an sich gut, wobei physische Tasten hier die wohl ablenkungsärmere Alternative gewesen wären. Die grosse Stärke des Innenraums ist aber zweifellos das Platz- angebot. Den Vergleich zu Konkurrenten wie dem Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 oder Hyundai Santa Fe muss der Neuling aus Korea keineswegs scheuen. Vor allem auf der Rückbank sitzt man sehr luftig und auch der Kofferraum wirkt erfreulich gross.

Keine Hektik

Der Torres ist nur mit einer Motorisierung erhältlich: Ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 163 PS. Er kann als Front- oder Allradantrieb mit einer Handschaltung oder mit einer 6-Gang-Automatik kombiniert werden; die Variante mit Automatik und Allradantrieb wird in der Schweiz wohl am meisten Anklang finden. Der Motor kommt mit dem verhältnismässig leichten SUV gut klar und gibt sich durchaus kultiviert, wenn auch nicht besonders sparsam. Das liegt zum einen Teil sicherlich auch am Automatikgetriebe, das mit nur sechs Gängen auskommen muss. Im Fahrbetrieb fällt das aber nicht störend auf. Die Gangwechsel erfolgen verschliffen, grosse Drehzahlsprünge sind nicht spürbar; zumindest, solange man eine eher gemütliche Gangart anschlägt. Diese liegt dem Torres aber ohnehin am besten. Das Fahrwerk ist sehr weich abgestimmt, weshalb sich der Wagen in Kurven deutlich neigt. Die Lenkung ist wenig direkt und vermittelt kaum Rückmeldung. Ein Auto für sportliche Fahrer ist der Torres also definitiv nicht.

Neustart auch in der Schweiz

Der Torres markiert für Ssang-yong – oder bald «KGM» – in der Schweiz einen Neustart. Für den Import ist der Schweizer Zweig der spanischen Astara Gruppe zuständig. Mit dem Import der Marken Hyundai, Nissan, Jeep, Fiat, Alfa Romeo und Abarth hat die Nummer drei der Schweizer Autoimporteure bekannte und bewährte Marken im Portfolio; mit den E-Transportern von Maxus, der chinesischen E-Auto-Marke Aiways und mit Ssangyong/KGM aber auch Nischenmarken; vom Torres will man 2023 100 Stück in der Schweiz absetzen.