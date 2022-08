Zehn Tage, vier Stunden und 13 Minuten: So lange sass die Ultra-Radfahrerin Nicole Reist auf dem Sattel ihres Velos. Das härteste Rennen der Welt fuhr sie sogar mit gebrochenen Rippen und gebrochenem Schambein zu Ende. Aber es hat sich gelohnt: Die Zürcher Oberländerin gewann zum dritten Mal das Race Across America. Was die Long-Distance-Weltmeisterin antreibt, erzählt sie im «SommerTalk».