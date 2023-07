Sommerferien daheim Auf der Dampfbahn, in den Bäumen oder auf dem Wasserspielplatz – bei diesen Ausflügen kommen Familien auf ihre Kosten Es ist Sommer und die Kinder müssen unbedingt mal raus? Hier kommen fünf Tipps der Online-Redaktion für erlebnisreiche Outdoor-Trips.

Die kleine Dampfeisenbahn ist das Highlight für Kinder und Kindgebliebene. chaernsmatt.ch

Tipp von Philipp Indermühle:

Wenn sich die Frage nach einem möglichen Ausflug oder Kurztrip für unsere kleine Familie stellt, kommt sie fast immer ins Spiel: Die Chärnsmatt in Rothenburg. Hier kann man sich zusammen mit den Kindern ganzjährig verweilen, aber in den wärmeren Monaten macht es doch etwas mehr Spass.

Besonders dann, wenn die Dampfeisenbahn ihre Runden durch den grossen Spielplatz dreht. Die Kleinen können ihr Billett «wie früher» am Schalter kaufen, auf einem der kleinen Wagen hinter der dampfenden Lok Platz nehmen und sich von ihr über die 900 Meter lange Rundstrecke ziehen lassen.

Aber auch sonst hat es vieles, das Kinderherzen höher schlagen lässt: Schaukeln, Rutschbahnen, Hamsterrad, Seilrutsche, Trampolinmatten oder grosse Kinderbagger. Und nicht zuletzt gibt es am Kiosk nicht nur Billette, sondern auch süsse Leckereien.

Apropos: Auch die Erwachsenen kommen kulinarisch nicht zu kurz. Das Restaurant hat eine bürgerliche Küche zu bieten und ist absolut empfehlenswert. Wer draussen speisen möchte, sollte sich allerdings frühzeitig einen Platz auf der Terrasse reservieren. Die Chärnsmatt ist besonders an Wochenenden und in der Ferienzeit sehr gut besucht.

Wir haben auch schon in einem der modernen Zimmer übernachtet. Das hat den Vorteil, dass die Kleinen den Spielplatz oder das Spielzimmer im Restaurant schon am Morgen erkunden können, wenn noch nicht so viel Betrieb herrscht. Oder der Aufenthalt lässt sich mit einem Besuch im «Toni's Zoo», ebenfalls in Rothenburg, verbinden.

Dampfeisenbahn und Anfahrt Die Liliputbahn und der Spielplatz werden von einem Verein unterhalten. Die Bahn fährt bei gutem Wetter ab April jeweils am Mittwoch und Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Eine Fahrt kostet 2.50 Franken. Anfahrt: Direkt bei der Anlage hat es einen grossen Parkplatz, der öffentliche Bus (zum Beispiel Linie 50 ab Menziken) hält ganz in der Nähe. Vom Bahnhof Rothenburg Dorf sind es 15 Minuten Fussweg.

Am, im oder auf dem Wasser: Für die Kinder ist es auf jeden Fall ein grosser Spass. soerenberg.ch

Tipp von Christine Wullschleger:

Hier finden bestimmt alle Familienmitglieder etwas, das ihnen passt: Mit der Seilbahn geht es zuerst hoch zur Rossweid (wer will kann natürlich auch wandern). Oben angekommen wartet mit dem Mooraculum-Erlebnisspielplatz bereits die erste grosse Attraktion. Hier können sich die Kinder stundenlang am oder im flachen Teich oder auf dem Spielplatz vergnügen - und die Eltern haben die Möglichkeit, im Restaurant einen Kaffee zu trinken und die Kids trotzdem im Blick zu haben. Badesache und einige Wechselkleider einzupacken lohnt sich auf jeden Fall.

Von hier aus startet auch der kinderwagentaugliche Sonnentauweg (ca. 1,5 Kilometer). Wer noch ein bisschen mehr wandern möchte, kann sich auf den grossen Moorrundweg begeben. Dieser Themenweg ist rund 4,5 Kilometer lang und bringt den Wanderern auf spielerische Art und Weise den Lebensraum "Moor" näher (geöffnet vom 27. Mai bis 29. Oktober 2023).

5 Bilder 5 Bilder Verschiedene Geräte locken auf den Spielplatz. Alle Bilder: soerenberg.ch

In Sörenberg gibt es noch viele Angebote mehr für Kinder, da würde sich auch eine Übernachtung anbieten. Wer aber nach einem Tag nach Hause geht, könnte die Rückfahrt statt mit der Gondel mit dem Fat-Trotti antreten. Ein Mindestalter gibt es nicht, das Kinn des Kindes muss allerdings über der Lenkerhöhe liegen und das Kind muss gut Fahrrad fahren können, damit es die Bremsen selbstständig und richtig bedienen kann. Eine Fahrt kostet 12 Franken pro Person.

Mooraculum und Anfahrt Das Mooraculum ist während der ganzen Sommersaison offen und frei zugänglich. Dazu gibt es beispielsweise einen Family-Pass für 64 Franken, in dem die Hin- und Rückfahrt mit der Gondelbahn, ein Konsumationsgutschein und eine Sommerrodelbahn-Fahrt pro Person inbegriffen ist. Beim grossen Moorrundweg können optional eine Forschbox und Forscherhandbücher gekauft werden. Anfahrt: Vom Dorf Sörenberg sind Sie in rund 10 min mit der Gondelbahn Rossweid im Erlebnis-Restaurant und Berghotel Rossweid. Anreise jeweils während den Betriebszeiten der Bergbahnen Sörenberg. Informationen zur Anfahrt mit dem Auto/ÖV finden sie hier.

Der Kletterpark ist für die grösseren Kinder, ebenso wie für Erwachsene, ein Erlebnis. region-wasserfallen.ch

Tipp von Andri Mahler:

Meine Kinder lieben Seilbahnen. Dumm nur, dass Basel weit entfernt der Alpen liegt. Doch es gibt in unmittelbarer Nähe des Rheinknies die Wasserfallenbahn in Reigoldswil, die einzige Seilbahn in den beiden Basel. Neben der Fahrt mit der der Gondel bietet die Wasserfallen diverse Angebote für verschiedene Altersgruppen. Für die Kleinen ist der 2021 eröffnete Spielplatz bei der Bergstation das Highlight. Für die ein bisschen Grösseren stellt dann der Seilpark, der ebenfalls gleich bei der Bergstation steht, das grösste Vergnügen dar.

Für diejenigen die gut zu Fuss unterwegs sind, ist die Region Wasserfallen herrlich, um den Baselbieter und Solothurner Jura zu Entdecken. Zahlreiche Wanderungen haben bei der Bergstation ihren Startpunkt. Wenn man es eher gemütlich angehen will, kann man sich beispielsweise auch im Berggasthaus Hintere Wasserfallen ein erfrischendes Getränk oder etwas zu Essen gönnen.

Für die Besonders mutigen gibt es noch die Möglichkeit, Trottinetts zu Mieten und mit denen ins Tal, wieder zurück nach Reigoldswil zu fahren. Für meine Kinder, obwohl in vielen Situationen durchaus waghalsig unterwegs, ist das jedoch nichts, denn sie wollen ja mit der Seilbahn fahren, das heisst es geht auch mit der Gondel wieder ins Tal.

Wasserfallenbahn und Anfahrt Youtube/ Baselland Tourismus Eine einfache Fahrt kostet für Erwachsene 17 Franken, für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren 9 Franken. Kinder unter sechs Jahre und Hunde sind Gratis. Der Spielplatz ist Gratis und der Seilpark ist kostet ab 16 Franken aufwärts. Die Trottinett kosten zwischen 7 und 12 Franken, je nach Tarif. Im Winter können Schlitten und Schneeschuhe gemietet werden. Anfahrt: Zur Wasserfallenbahn kommt man entweder via Bahnhof Liestal mit dem Bus 70 nach Reigoldswil. Von der Haltestelle Reigoldswil Dorf sind es rund 400 Meter bis zur Talstation der Wasserfallenbahn. Der Weg ist ausgeschildert. Mit dem Auto kann man von Liestal her durch das «Fünflibertal» fahren. Via Bubendorf und Ziefen gelangt man nach Reigoldswil. Bei der Talstation hat es einen Parkplatz.

Auch spektakuläre Momente gibt es im Tierpark – Kamera bereithalten! Alex Spichale

Tipp von Catarina Martins:

Tiere sind bei Familienausflüge stets der Renner. Es muss aber nicht immer ein Zoobesuch sein. Der Wildpark Roggenhausen in Aarau ist eine grossartige Alternative. Die Bewohner sind zwar weniger exotisch als im Zoo, aber nicht minder interessant. Nebst Alpenmurmeltieren, Barthühner, Rothirschen und Steinböcke kann man viele weitere Arten fast fell-nah erleben. Für einen grossen Jöö-Effekt sorgen Mini Pigs, Shetlandponys und Walliser Schwarznasenschafe – zumindest bei unserer Tochter, die ein Lämmchen mitnehmen wollte und frech danach geschnappt hat.

4 Bilder 4 Bilder Der Spielplatz beim Restaurant. Alex Spichale

Ein besonderes Highlight ist die Fütterungsmöglichkeit beim Rothirschgehege. Durch ein Rohr kann man das spezielle Futter, welches man an den Futterautomaten kaufen kann, an die Hirsche verfüttern. Eine witzige Spielerei für die ganze Familie, wobei in unserem Fall die Eltern am meisten Spass damit hatten.

Der Wildpark Roggenhausen ist ideal für Tagesausflug oder einen kleinen Spaziergang. Frische Luft, genug Bewegung und viele Eindrücke werden dafür sorgen, dass die Kleinen abends schnell in den Schlaf sinken.

PS: Es kamen beim Ausflug keine Lämmchen zu Schaden.

Wildpark Roggenhausen und Anfahrt Beruhigendes Video aus dem Tierpark. Youtube Der Wildpark Roggenhausen hat das ganze Jahr rund um die Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos. Auf dem Gelände kann man sich entweder im Restaurant Roggenhausen oder im Gartenrestaurant verköstigen. Das Gartenrestaurant hat allerdings nur von März bis Oktober offen. Für Picknick-Begeisterte gibt es viele Sitzmöglichkeiten sowie zwei Grillstellen. Holz muss man selber mitbringen. Der Wildpark ist bis auf den Naturlehrpfad kinderwagen- und rollstuhlgängig. Anfahrt: Mit der Buslinie 3 fahren Sie ab Bahnhof Aarau bis zur Haltestelle Roggenhausen. Für Autofahrer steht ein grosser Parkplatz zur Verfügung. Falls dieser besetzt ist, kann man 500 Meter stadteinwärts den Parkplatz «Schanz» benützen. Im Navi sollte man als Adresse die Schönenwerderstrasse 54 in Aarau einstellen.

Luftige Höhen erklimmen ist nur eine von vielen möglichen Aktivitäten im Frutigresort. Philipp Indermühle

Tipp von Philipp Indermühle:

Die Fahrt nach Frutigen dauert etwas länger als bei den anderen hier vorgestellten Tipps. Dafür wartet der Ort mit einem grossen Angebot für kleine und grosse Kinder beim Sportzentrum auf. Und das Beste: Ein Ausflug ist bei jedem Wetter möglich.

Bei Sonnenschein sind die Möglichkeiten im Frutigresort besonders zahlreich. Auffällig ist natürlich der von weither sichtbare Kletterturm. Der ist etwas für grössere Kinder und hat die eine oder andere Überraschung eingebaut, die es etwa in einem Seilpark nicht gibt. Gleich dahinter schlängelt sich der Pumptrack durch das Gelände und um die neuwertige Minigolf-Anlage dreht eine Modellbahn ihre Runden. Erfrischen kann man sich im angrenzenden Freibad mit Kinderbecken, Rutschbahn und Matsch-Spielplatz.

4 Bilder 4 Bilder Gleich beim Restaurant befinden sich mehrere Eingänge zum Murmelibau. Bilder: frutigresort.ch

Wichtig: Der Kletterturm ist nicht immer geöffnet, weil Personal für Schulung und Sicherung notwendig ist. Auch die kleine Modellbahn ist nur zu bestimmten Zeiten in Betrieb. An einem Regentag bietet sich ein Besuch des Tropenhaus Frutigen an, im Frutigresort können die Kinder den Murmelibau oder die Spielzimmer im Keller entdecken und die Sportanlage verfügt auch über ein öffentliches Hallenbad.