Seuche Die Vogelgrippe breitet sich in der Schweiz aus: Schwarzschwäne sterben in Zürich am Virus Trotz strengerer Schutzmassnahmen: In Trüllikon (ZH) haben sich Schwarzschwäne in privater Haltung mit der Vogelgrippe infiziert. Es ist der zweite Fall in diesem Winter, bei dem sich Wasservögel, die als Haustiere gehalten werden, infiziert haben.

Die infizierten Schwarzschwäne (Symbolbild) gelten in diesem Fall als Hausgeflügel. zvg

In Trüllikon, im Zürcher Weinland, wurde bei einer Gruppe von Schwarzschwänen in einer privaten Tierhaltung das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen. Das teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Montagnachmittag mit.

Das Veterinäramt Zürich hat den betroffenen Betrieb gesperrt und die wenigen dort verbleibenden und von der Seuche gefährdeten Tiere getötet. Um den Seuchenbetrieb wurde eine Überwachungszone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet. In den dortigen Geflügelbetrieben gelten erhöhte Sicherheitsbestimmungen. Dort untersuchen die Veterinärämter das Geflügel auf Infektionen. Hausgeflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel müssen in dieser Zone in geschlossenen Räumen untergebracht werden. Eier und Geflügel dürfen die Zone nicht verlassen.

Zusätzlich richtete das Zürcher Veterinäramt eine Zwischenzone von zehn Kilometern Radius um den betroffenen Betrieb ein. In dieser gelten weitere Massnahmen nur für Grossbetriebe. Gemäss dem BLV bestehen die verschärften Bestimmungen für mindestens drei Wochen.

Zweiter Vogelgrippe Fall bei Haustieren diesen Winter

Die fünf infizierten Schwarzschwäne in Zürich sind landesweit in diesem Winter der zweite Vogelgrippefall in einer Tierhaltung. Der erste Fall ist im November 2022 aufgetreten. Damals hatten die zuständigen Labore das Virus bei einem Graureiher und bei einem Pfau in einem Hobbybetrieb bei Winterthur nachgewiesen. Weiter wurde das Vogelgrippe-Virus mehrfach in toten Wildvögeln in verschiedenen Kantonen gefunden.

Im November verlängerte das BLV deshalb die bestehenden schweizweiten Massnahmen bis zum 15. März mit dem Ziel, den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu verhindern. Und die kantonalen Behörden von Zürich, Schaffhausen und Thurgau ordneten schon damals zusätzliche Schutzmassnahmen an.

«Bestimmte Wasservogelarten sind besonders anfällig gegenüber Infektionen mit dem H5N1 Virus», sagt Barbara Wieland, Leiterin des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI). «Unter den etwa 20 Vögeln, die diesen Winter infiziert wurden, sind unter anderem ein Graureiher, verschiedene Möwen und nun eben die Schwarzschwäne.» Zwanzig Fälle seien für Schweizer Verhältnisse dennoch viel. Das IVI beobachte die Entwicklungen deshalb genau.

Das Vogelgrippe-Virus tritt in weiten Teilen Europas seit einiger Zeit vermehrt auf. Das Risiko einer Einschleppung der Seuche in die Schweiz ist gemäss BLV daher hoch.