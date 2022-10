Serie «Elternzeit» Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller über ihren Vater: «Er fing mich ein Leben lang auf» Politikerin Marianne Binder-Keller trat in die Fussstapfen ihres Vaters Anton Keller, der ebenso für die CVP im Nationalrat sass. In der Serie «Elternzeit» beantwortet die 64-Jährige Fragen über die Beziehung zu ihm.

Marianne Binder-Keller mit ihrem Vater Anton als Kleinkind zvg

Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihren Vater?

Unter anderem, dass er mich hoch in die Luft warf. Und dann, dass er mich auffing. Letzteres tat er ein Leben lang. Es ist wohl Teil meines Grundvertrauens, dass gut kommt, was ich wage.

Was konnte Ihr Vater besser, was Ihre Mutter?

Einmal wollte mir mein Vater nach einer mittelmässigen Rechenprobe den Dreisatz erklären. Schnell entstand dicke Luft und ich beschied ihm wütend, er verstünde ja selber rein gar nichts. Er nahm es mit Humor, anders als meine Mutter, die sich eher gedrängt fühlte, an meiner schulischen Performance herumzufeilen. Sie, anderseits, veranstaltete nicht so einen Aufstand, wenn ich einmal an eine Party wollte. Diese dauerten zu meiner Zeit von etwa 18 Uhr bis knapp 22 Uhr. Da wartete dann schon mein Vater im Auto auf mich. So pünktlich war er sonst nie.

Welchen Satz haben Sie von Ihrem Vater oft gehört?

«Lernt Sprachen. Sie sind der Schlüssel zur Welt.» In diesem Zusammenhang sagte er auch, man hätte nie ausgelernt. Er selbst eigne sich jeden Tag fünf neue Begriffe an. Ich war damals gerade am Lateinbüffeln in der 2. Bez und fand, wenn ein älterer Mann, Ende dreissig, noch immer zu wenig weiss, dann ist das sehr entmutigend.

Zur Person zvg Tochter und Vater Anton Keller wurde 1934 in Baden geboren. Er war Kantonsschullehrer für Deutsch und Geschichte, wurde Badener Schulinspektor, später Leiter des Kornhaustheaters. Er war Mitglied des Kuratoriums, wurde Verfassungsrat und sass von 1979–1995 im Nationalrat, wo er die christlichsoziale Gruppe der Fraktion präsidierte. Militärisch bekleidete er den Rang eines Obersts im Generalstab. 1957 heiratete er die spätere Schriftstellerin Rosemarie Keller-Borner. 1958 kam ihre einzige Tochter Marianne auf die Welt, danach drei Söhne. Marianne Binder-Keller ist Nationalrätin, Mitglied des nationalen Parteipräsidiums der Mitte und, wie ihr Vater vor Jahren auch, Präsidentin der Aargauischen Kantonalpartei. (red)

Welchen Satz hätten Sie von Ihrem Vater gern gehört?

«Reiten lernen ist obligatorisch!» Das war aber leider gegen den Willen meiner Mutter. Sie glaubte, es wäre der Form meiner noch formbaren Beine abträglich. Die Eingebung hatte sie von ihrer Schwester, die bezüglich Tipps in Sachen Schönheit zur Weltspitze zählte. Auf jeden Fall platzte da auch mein Traum, bei «Bonanza» mitzuspielen. Eine Wildwestserie der Siebziger.

Was hat Sie Ihr Vater gelehrt über das Leben?

Den entspannenden Wert des Humors und der Selbstironie. Über wen kann man besser lachen als über sich selbst? Er war ein lustiger und fröhlicher Vater. Ausserdem war mein Vater neben Deutsch- auch Geschichtslehrer. Ereignisse im umfassenden Kontext zu werten, hat er uns früh beigebracht. Ich kann manchmal nur den Kopf schütteln über die Geschichtslosigkeit und Ignoranz, mit welcher Debatten heute teilweise geführt werden.

… über die Liebe?

Das Beispiel der Liebe meiner Eltern und diejenige zu uns Kindern. Nicht, dass es keine Meinungsverschiedenheiten gab, aber wir erfuhren, dass Konflikte lösbar sind. Was die schöne Beziehung meiner Eltern betrifft, haben sie sehr viele gemeinsame Leidenschaften: Die Literatur, das Theater, die Kultur, das Reisen, die Liebe zur Natur und zu Tieren. Meine Eltern inspirierten sich gegenseitig sehr.

… über Geld?

Dass man es verdienen muss. Für die Mittelschule wünschte ich mir ein Töffli und musste mir halt einen Job suchen. Ich arbeitete zwei Monate in der BBC, Abteilung Spedition, als Meldeläuferin von Nachrichten zu allen Büros auf dem Gelände. Heute mailt man. Meine Fahrstunden verdiente ich mir im Reinigungsdienst des Kantonsspitals Baden. Leider war meine Lernkurve flach, die vielen Fahrstunden überstiegen mein Budget. Die Eltern mussten nachhelfen.

Marianne Binder-Keller im Alter von 16 Jahren zusammen mit Wellensittich Toneli und Vater Anton. zvg

Welche schlechte Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, die Sie nie wollten?

Wir hinterlassen beide eine ansehnliche Materialspur verlorener Gegenstände in unseren Leben. Stapel von Regenschirmen beispielsweise.

Welche Eigenschaft haben Sie von Ihrem Vater übernommen, für die Sie dankbar sind?

Auf die Politik bezogen. Die Freude daran. Die Liebe zur Sprache. Die Lust an der pointierten Debatte, dazu muss man sich nicht in einer Polpartei befinden. Die Überzeugung, dass Wahrheit in der Politik nichts Absolutes ist, und dass man um Lösungen ringt. In verschiedenen Aufsätzen verglich mein Vater unsere staatspolitischen Grundsätze mit den Regeln des Benedikt von Nursia. Ich zitiere meinen Vater: «Die Suche nach dem richtigen Mass ist die Suche der Mitte, die Suche des Ausgleichs, die Vermeidung des Extremen als lebensfeindliches Element.» Die Vermeidung des Extremen als lebensfeindliches Element! Diese Art zu politisieren, ist auch meine. Die Mitte ist mein politisches Betriebssystem. Sie beinhaltet in unserem neuen Partei­namen ein Programm. Nämlich das, was die staatspolitische Tradition der Schweiz ausmacht: Mass und Mitte.

Was war das prägendste Erlebnis mit Ihrem Vater?

Die vielen vergnügten Ferien in der Schweiz und im Ausland. Im Besonderen die Reisen nach Süditalien zu unseren Verwandten. Man muss sich das vorstellen: vorne unser Vater am Steuer, daneben unsere Mutter und der Hund. Hinten liegend, weil im VW Variant die Sitze heruntergelassen waren, die Kinder, irgendwo noch das Zelt. Auf dem Dach zwei Offizierskoffer und weiteres Gepäck. Um uns zu unterhalten, stellte mein Vater Wettbewerbsfragen zur Geschichte und zur Kultur Italiens. Dazwischen stritten sich meine Brüder und ich um die Fensterplätze, weshalb Vater sporadisch rief: «Wenn das nicht aufhört, stelle ich euch raus auf die Strada del Sole. Dann lauft ihr nach Salerno.» Es hat mich gelehrt, dass leere Drohungen in der Kindererziehung wenig bringen …

Hat das Verhalten Ihres Vaters Sie motiviert, selber Mutter zu werden?

Der Wunsch nach Kindern kam von selbst. Ich hatte eine glückliche Kindheit. In diesem Sinne sprach auch nichts dagegen.

Welches Objekt verbinden Sie mit Ihrem Vater?

Den Offiziershut. Zumindest als Kind. Mein Vater hat viel Zeit im Militär verbracht. Am Schluss als Oberst im Generalstab. Ich hatte deshalb wohl, anders als viele meiner Kollegen, ein Interesse an der Armee und an Sicherheitsfragen. Geprägt auch von der Bedrohungslage des Kalten Krieges sind Frieden und Freiheit für mich keine Selbstverständlichkeiten. Es zeigt sich, dass der Feind vom Osten – über den Böfei machte man in meiner Generation vor allem Witze – halt doch aus seiner Höhle kam und einen klassischen terrestrischen Angriff auf ein freies Land in Europa startete, einen besonders brutalen dazu. Den russischen Bären aus den westlichen Bedrohungsdispositiven wegzudenken, war ein Fehler, die naive Abrüstung leider auch.

Was wollen Sie Ihren Vater noch fragen?

Ganz vieles.