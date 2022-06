Feuerlaufen Schwerverletzte beim Firmenanlass: Notfallärztin erklärt, was beim Laufen über Kohle beachtet werden muss Schmerzhafter Gang über glühende Kohle: Beim Firmenanlass in Wädenswil ist einiges schiefgelaufen, dass sich 25 Personen verletzten und 13 ins Spital mussten. Die Mutprobe geht in der Regel glimpflich aus.

«Feuerlaufen entfacht das innere Feuer und mobilisiert ungeahnte Kräfte», schreibt die Firma Dream Factory, die den Feuerlauf sowie das Mental- und Persönlichkeitstraining anbietet. «Da, wo ein klares Motiv auf Disziplin trifft, kann der Erfolg nicht weit sein», schreibt Mentaltrainer und Persönlichkeitscoach Nick Lötscher auf der Website von Dream Factory. Feuerlaufen gelte zu Recht als Königsdisziplin des Mentaltrainings. «Mit dem Feuerlaufen setzen Sie einen starken und positiven Referenzpunkt für Ihr Leben.»

13 Personen mussten ins Spital

Solche Gedanken waren wohl auch leitend bei einem Firmenanlass in Wädenswil. Allerdings mit unerwünschten Folgen. Am Dienstagnachmittag ist es beim Gang über die glühende Kohle zu Unfällen gekommen. 25 Personen mussten verarztet werden, 13 wurden schwerer verletzt und wurden ins Spital gebracht. Gemäss dem Mediendienst Klein Report handelt es sich bei den Feuerläufern um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vermarkters Goldbach von der TX Group.

Goldbach betont in einer Stellungnahme, dass die Mitarbeiter am Anlass auf der Halbinsel Au freiwillig darüber entscheiden konnten, ob sie barfuss über glühende Holzkohlestücke laufen wollten.

Art des Wärmeleiters ist enscheidend, Kohle ist ein schlechter

Feuerlaufen muss nicht zwingend ins Spital führen. Warum das trotzdem geschehen kann, erklärt Elke Schmidt, Stellvertretende Chefärztin der Zentralen Notfallaufnahme am Kantonsspital St.Gallen: Ob wir uns verbrennen, hat mit der Art des Wärmeleiters zu tun, mit dem wir in Berührung kommen. Sitzen wir bei 90 Grad Celsius in der Sauna, halten wir das bestens aus. Halten wir aber die Hand in 90-grädiges Wasser verbrennen wir uns. Das hat damit zu tun, dass Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, während Wasser die Hitze schnell überträgt.

Feuerlaufen ist möglich, weil die Kohle ein schlechter Wärmeleiter ist und die darauf liegende Asche isoliert zusätzlich, erklärt die Notfallärztin.

«Entscheidend beim Gang über die Kohle ist dann die Kontaktzeit. Je kürzer diese ist, desto weniger Schäden gibt es an den Füssen.»

Je schneller man also bei der Mutprobe über glühende Kohle läuft, desto weniger Hitze kann übertragen werden.

Kommt es doch zu einer Verbrennung, wird dabei das Gewebe beschädigt. Gleichzeitig überhitzt auch das umgebende Gewebe und kann ebenfalls Schaden nehmen. Bei der Verbrennung werden zudem weitere toxische, gewebeschädigende Stoffe im geschädigten Organareal ausgeschüttet.

Ein etwas dickere Haut an der Fusssohle

«Prinzipiell haben wir an der Fusssohle eine etwas dickere Haut sowie Hornhaut, bei der das Eindringen der Hitze etwas erschwert ist», sagt Schmidt. Allerdings nur an den Fuss-Ballen und der Ferse. Im mittleren Bereich des Fusses ist die Haut genauso verletzlich wie jene am Arm oder Bauch. Es lohnt sich also, nicht nur schnell über die Kohle zu laufen, sondern so gut wie möglich auf den Fersen und Fuss-Ballen.

Eigentlich sind wir aufgrund unseres Hautaufbaus alle gleich gut fürs Feuerlaufen geeignet. Individuelle Unterschiede gibt es aber bei der Schmerzempfindung. Auch für die Ärzte im Notfall sei die Einschätzung des Schmerzes schwierig, deshalb versuche man das mit Vergleichen und einer Skala von 0 bis 10. 10 steht für den unerträglichsten Schmerz. Wer eine Verbrennung hat, muss seinen Schmerz damit vergleichen und eine Zahl nennen. So tasten sich die Ärzte dann mit den Schmerzmitteln individuell heran.

Kein solcher Fall bekannt

Der stellvertretenden Chefärztin in der Notfallaufnahme ist in ihrem Spital bisher kein Fall mit verbrannten Füssen von Feuerläufern bekannt. Diese Mutproben oder Selbsterfahrungs-Lehrgänge gehen in der Regel harmlos aus. «Der Physiologie des Körpers bringt das keinen Vorteil, der Psychologie vielleicht schon», sagt Schmidt. Überwindung von Angst, ein Wagnis einzugehen, die Erleichterung, wenn man es trotz heisser Füsse geschafft hat und beim Eintauchen dieser ins kalte Nass entspannt ins Weite schaut.

Elke Schmidt würde selbst nicht über Kohlen laufen. «Wenn man weiss, was passieren kann, ist man generell etwas vorsichtiger. Aber man kann die Kohlenläufer trotzdem für ihren Mut bewundern. Es kann ja tatsächlich auch glimpflich ausgehen, wenn man die Kontaktzeit kurz hält.» Es gebe aber auch andere Rituale, die einen selbst die Angst überwinden lassen.

Inzwischen wieder aus dem Spital entlassen

Beim Firmenanlass sind somit wohl einige zu langsam über die Kohle gelaufen. Einige hatten danach Brandblasen, jene mit schwereren Brandwunden wurden gemäss den neusten Meldungen aber bereits wieder aus dem Spital entlassen.

Sind die Füsse dann mal verbrannt, gehören sie so schnell wie möglich unters kalte Wasser. Die Kühlung hat dann eine schnelle schmerzlindernde Wirkung und hilft die Gewebeschädigung zu reduzieren. Sind die Füsse aber schwerer verbrannt, ist die Ärztin gefragt. Erst wird gekühlt, je nach Tiefe der Verbrennung ist diese sehr schmerzhaft, weshalb dann Schmerzmittel gefragt sind. Danach wird die Wunde versorgt, gesäubert, bereits abgestorbenes Gewebe wird abgetragen.

Bei tiefen Verbrennungen braucht es den plastischen Chirurgen

«Ist die Verbrennung grossflächiger und tiefer müssen wir den plastischen Chirurgen hinzuziehen», sagt Schmidt. Das Gewebe kann je nach Tiefe der Verbrennung wieder nachwachsen, der Körper regelt viel selbst. Es gibt vier verschiedene Grade der Verbrennung. Bis zum zweiten Grad heilt sich der Körper selber, jedoch gibt es teils eine Narbe. Ab Grad 3 braucht es eine plastische Deckung, eine künstliche Hautverpflanzung, um die Brandwunde wieder zu schliessen. Ob das bei den freiwilligen Feuerläufern von Goldbach der Fall ist, ist nicht bekannt.