psychologie Das Smartphone ist unsere Junkie-Nadel: Warum wir alle eine Dopamin-Diät brauchen Waren Sie auch schon mal fröhlicher? Sind Sie latent gestresst? Es könnte am Dopamin-Überschuss in Ihrem Gehirn liegen, den die moderne Welt produziert.

Das Smartphone ist unsere moderne Injektionsnadel. Unsplash

Es ist Ende Januar, als ich mich nach über zehn Jahren dazu entscheide, Whatsapp zu löschen. Dieses kleine Programm, das so leicht zu löschen wäre, ein Klick, eine Bestätigung, weg ist es. Doch so einfach ist es nicht. Weil an diesem Programm so viel hängt. Zuwendung in Form von Sprachnachrichten. Erinnerungen an Beziehungsanfänge in Form von alten Chats. Bilder, GIF’s. Doch an diesem Programm hängt noch mehr: Whatsapp ist meine Art und Weise, mich emotional zu regulieren. Wann immer ich mich ein wenig unsicher fühle, sozial gerade ein bisschen einsam, wann immer ich Bestätigung brauche, muss ich bloss kurz schauen gehen und auf eine Antwort warten.

Dieser Schritt, Whatsapp zu löschen, ist einer der letzten in einer langen Reihe, meine Smartphone-Sucht in den Griff zu kriegen. Mails habe ich bereits nicht mehr auf dem Gerät, Social Media benutze ich immer seltener. Leicht fällt mir das nicht. Weil mein Körper und mein Gehirn jeden Tag nach Dopamin schreien. Und das Smartphone mir bis anhin die einfachste und grossartigste Quelle dafür war, diesen Botenstoff zu bekommen. Über Jahre. In einer Menge, welche die Menschheit bis zur Einführung des Smartphones nicht kannte.

Auch Puzzeln gibt uns einen Kick

Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn, der lebensnotwendig für uns ist. Es wird für eine Vielzahl von lebensnotwendigen Steuerungs- und Regelungsvorgängen unseres Körpers benötigt, beispielsweise einiger Muskeln oder auch der Niere. Und: Dopamin ist unser Glückshormon. Es wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir etwas Gutes erleben, etwas aufregend ist oder wir etwas meistern. Sex, Essen, Pornos, aber auch das Erklimmen eines Berges schütten Dopamin aus.

Es gibt aber einen Unterschied zwischen high dopamine und low dopamine Aktivitäten, sprich solchen, die sofort Unmengen an Dopamin ausschütten und solchen, die das langsamer, nachhaltiger und in kleineren Mengen tun. Beim Puzzeln ein Teilchen richtig einsetzen gibt uns auch einen kleinen Dopamin-Kick. Auf Social Media aber hundert Likes erhalten oder fünf Youtube-Videos nacheinander schauen, löst einen viel stärkeren Rausch an Glückshormonen aus.

Wir vermeiden negative Gefühle

Die Folge: Das Gehirn wird mit Mengen an Dopamin geflutet, die weit über dem liegen, was wir evolutionsbiologisch gewohnt sind. Weil unser System nach Ausgleich strebt, möchte das Gehirn so genannte Homöostase betreiben, also das natürliche Gleichgewicht des Systems wieder herstellen. Wie nach der Einnahme von Drogen kippt es dann in die Gegenrichtung: Nach dem Rausch folgt der Kater.

Produzieren wir also ein Zuviel an Dopamin, gleicht der Körper mit einem kleinen, emotionalen Tief aus. Wir fühlen uns schlecht. Anstatt, dass wir diese unangenehmen Gefühle aber kurzzeitig aushalten würden, damit das System wieder ins Gleichgewicht findet, schütten wir in der heutigen Zeit noch mehr Dopamin drauf. Weil wir in der modernen Gesellschaft quasi konstant und sofort und überall Dopamin herkriegen - in Form von Social Media, Games, Fast Food, schnellem Sex oder Online-Shopping.

Zusammenhang zwischen Smartphones und Depression

Anna Lembke. Universität Stanford

Die amerikanische Psychiaterin Anna Lembke ist Leiterin der Suchtklinik im Silicon Valley und hat zu unserem Dopamin-Rausch ein ganzes Buch geschrieben, es heisst «die Dopamin Nation - Balance finden im Zeitalter des Vergnügens» und ist vor ein paar Wochen auf Deutsch erschienen. Sie sagt, das Smartphone sei zur Injektionsnadel unserer Zeit geworden. Und: Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem verbreiteten Smartphone- und Digitalkonsum und den steigenden Zahlen an Angst- und Depressionskrankheiten im Westen. Ihre These: Wir sind Suchtkranke, die aufgrund einer nie dagewesenen Menge an Dopamin in einem konstanten psychischen Tief sitzen. Und in einer Suchtspirale, aus der wir nur durch Entzug wieder herausfinden.

Deshalb möchte ich Whatsapp löschen: Ich habe mich vor meinen unangenehmen Gefühlen gedrückt. Und damit einen Teufelskreis befeuert, dem heute immer mehr Menschen ausgeliefert sind, ohne es zu merken.

An sich ist es nicht das Gerät, das süchtig macht, das ist klar. Es sind die Funktionen, die es hat. Die einen holen sich den Dopamin-Kick über Pornos, die anderen über Social Media, die dritten übers Online-Shopping, die nächsten übers Gamen. Will man aus diesem konstanten Dopamin-Überschuss herauskommen, gilt es, seine ganz eigene Quelle zu eruieren und sie für mindestens 30 Tage zu vermeiden. Lembke nennt das Dopamin-Fasten. Die Idee dahinter ist, dass das System sich wieder auf eine normale Dopamin-Ausschüttung regulieren kann.

Mitte Mai hat sich das digitale Rauschen verringert

Mittlerweile haben wir Mai, und ich habe es tatsächlich geschafft, die Whatsapp-App nicht wieder zu installieren. Ursprünglich war es bloss als Experiment gedacht. Zu gross war meine Angst, von der Welt zu fallen, nicht mehr kontaktiert zu werden, keinen Zugang mehr zu virtuellen Gruppen zu haben.

Stattdessen geht es mir besser. Ich bin viel ruhiger, auch ein Stück weit konzentrierter. Das digitale Rauschen hat sich verringert, und ich profitiere von mehr Raum in meinem Kopf. Auch muss ich nicht mehr alle paar Minuten reflexartig an mein Telefon gehen, um sicher zu gehen, dass ich nichts verpasst habe. Stattdessen schreibe ich Sms und telefoniere öfter, zwischen Frage und Antwort vergehen auch mal ein paar Tage und ab und an verbringe ich mehr Zeit alleine.

Ich würde fast schon sagen, das Dopamin-Fasten ist geglückt, ich bin geheilt. Wenn da nicht der Haken wäre, dass wir auch alle im echten Leben, analog, Süchten ausgeliefert sind. Auch solchen, die sich auf den ersten Blick gar nicht als Süchte zu erkennen geben, aber auf dem gleichen Dopamin-Prinzip beruhen. Dann denke ich kurz an meine Pizza Quattro Stagioni, die ich mir alle paar Tage bestelle, es ist ein Verlangen, so dringend und so intensiv, dass ich fast nicht stillsitzen kann. Statt eine digitale Sucht, eine sehr reale, salzig-fettig-knusprige.

So sagt auch Lembke, man müsse seine ganz eigene Drogenquelle eruieren und ehrlich zu sich sein. Sich klar machen, dass man süchtig sei nach Dopamin und sich der Quelle idealerweise 30 Tage entziehen, mindestens. Das wird alles andere als ein Spaziergang, weil das echter Entzug ist, doch er lohnt sich, weil man sich dadurch befreit. Und: Die kleinen Freuden des Lebens wieder intensiver spürt. Weil das Gehirn sich soweit beruhigen kann, dass es wieder sensibler auf den Zauber des Lebens reagiert.

Bei mir gibt’s fortan immer Donnerstags Netflix und Pizza, einmal die Woche Exzess, ich freue mich jeweils darauf wie ein kleines Kind. Der Drang, danach wieder nervös auf dem Handy rumzudrücken, hat sich indes erübrigt.