Psychiatrie Warum es den Jugendlichen in der Schweiz psychisch so schlecht geht: Sechs Gründe und ein Hoffnungsschimmer Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen sind auf einem Allzeithoch. Die Pandemie allein taugt nicht als Begründung. Eine Spurensuche und Tipps wie man helfen kann.

Ein depressives Kind braucht die Unterstützung des Umfelds. Ist dieses selbst belastet, drohen Familiensysteme auseinanderzubrechen. Peter Glass / www.plainpicture.com

Der Hilferuf erschallt in der ganzen Schweiz: Die Kinder- und Jugendpsychiatrien in der Schweiz sind übervoll, die Notfallstationen melden Rekord-Zahlen, Rund 300'000 Minderjährige in der Schweiz sind derzeit psychisch so belastet, dass sie Hilfe brauchen. Das sind 20 Prozent.

Susanne Walitza, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich. Markus Breulmann

Die Situation sei unverändert dramatisch, sagt die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Susanne Walitza. Tausende Kinder und Jugendliche in der Schweiz warten mehrere Monate auf einen ambulanten oder stationären Therapieplatz.

«Im schlimmsten Fall verschlimmert sich die Situation, wenn ein Kind so lange auf eine Therapie warten muss.»

Für Ursachenforschung sei im Moment keine Zeit, kaum jemand habe Ressourcen, «viel eher machen wir Symptombekämpfung».

Alain Di Gallo, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), spricht von einem grossen Zuwachs an Situationen, in denen Sofort-Hilfe nötig ist, Familien überfordert sind, Kinder und Jugendliche massive Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

Alain Di Gallo, Prof. Dr. med., Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche. Kenneth Nars / BLZ

«Der Schweregrad der Erkrankungen bei Jugendlichen und Kindern ist viel stärker.»

Wie kann es sein, dass so viele Kinder und Jugendliche ans Limit kommen? Was ist hier los, in der doch so wohlbehüteten Schweiz? Die Antworten, die verschiedene Expertinnen und Experten dieser Zeitung gaben, zeigen: Corona ist bloss ein Faktor von vielen, die den Jugendlichen und Kindern zusetzt. Die Zunahme psychischer Störungen hat viele andere Gründe. Und viele davon sind in einer Gesellschaft zu suchen, die komplexer, leistungsgetriebener und anspruchsvoller geworden ist.

Die Corona-Krise

Unbestritten hat die Corona-Krise Menschen auf der ganzen Welt vor grosse Herausforderungen gestellt. Die Schwierigkeiten sind so individuell wie die Situation, in der wir stecken. Und doch: «Corona ist eine sehr spezifische Herausforderung. Sie kommt nicht einfach auf Bestehendes obendrauf. Sie ist eine einzigartige Krise, die wir so in den letzten Jahrzehnten nie hatten», sagt Chefarzt Alain Di Gallo.

Die Leistungsgesellschaft

Hört man sich bei Expertinnen und Experten um, so beobachten alle seit Jahren einen Anstieg an affektiven Störungen, an schlechter Emotionsregulation, depressiven Symptomen, Angsterkrankungen und Selbstverletzung. Die schweren psychischen Störungen wie Psychosen hingegen sind zahlentechnisch seit Jahrzehnten stabil und betreffen nur wenige Menschen. Doch die Stress-Folgestörungen sind auf dem Vormarsch. Weil Dauerstress zu allerlei Problemen führt. Dass es immer mehr Menschen gibt, die psychisch instabil sind und da ohne Hilfe nicht mehr rauskommen, hat viel mit unserem modernen Lebensstil zu tun. So bestätigt auch Dominique de Quervain, Professor für kognitive Neurowissenschaften an der Universität Basel:

«Leistungsdruck an der Schule steht ganz zuoberst in der Rangliste von Stressfaktoren bei Jugendlichen.»

Die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Susanne Walitza, sagt, Notfalleinlieferungen würden in Prüfungsphasen ansteigen. «Die Jugendlichen sind durch die Anspruchshaltung der Gesellschaft sehr belastet.» Ruhe, Langeweile, tote Zeiten - all das kommt im Leben eines heutigen Jugendlichen kaum mehr vor.

Die Stundenpläne sind vollgepackt, die Ansprüche vieler Eltern an die Leistungsbereitschaft des Kindes hoch. Die Folge: Zeitmangel, Zukunftsstress, Ausbildungsstress, wie zahlreiche Umfragen zeigen. Und: In einer zunehmend normierten Gesellschaft gibt es weniger Platz für Menschen, die nicht in der Spur laufen. «Klar, wir haben Diversität, das Thema von Inklusion. Aber faktisch gibt es eine Tendenz, dass du, egal, wie divers du bist, nach einem bestimmten Modus leistungsfähig bleiben musst. Die Erwartung an Funktionalität ist sehr hoch», sagt Michael Kaess, ärztlicher Direktor der universitären Psychiatrischen Dienste des Kantons Bern (UPD).

Veränderte Familienmodelle

Der Stress, den die Erwachsenen spüren, wird oft auch auf das Kind übertragen. «Kinder existieren ja nicht unabhängig von Ihrem Zuhause, sondern sind Teil des Systems. Sie sind eingebettet, aber ein Stück weit auch ausgeliefert», sagt de Quervain. Sie können sich Spannungen, Stress und Sorgen der Eltern nicht entziehen. Die Familienstrukturen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Oft sind beide Elternteile berufstätig, müssen immer mehr digitale und analoge Pendenzen abarbeiten. Das Home-Office hat bei einigen Familien zu Entlastungen geführt. Und doch: Für die Kinder bleibt weniger Zeit übrig, die Situation mit Arbeit und Familie ist für viele Eltern belastend.

«Kinder sind Symptomträger für Erschütterungen ihres Umfelds.»

«Und das Umfeld des Kindes ist oft nicht mehr so tragfähig,»sagt Di Gallo. Was die Krise verstärkt: Denn mit Psychotherapie alleine ist es nicht getan. Ein depressives Kind braucht die Unterstützung des Umfelds. Ist dieses selbst belastet, drohen Familiensysteme auseinander zu brechen. Auch stellen die neuen Freiheiten, die wir in punkto Rollverteilung, sexueller Orientierung und Religion haben, auch eine Herausforderung dar. Deshalb ist es für Heranwachsende sehr wichtig, auf die Unterstützung und Präsenz der Eltern zählen zu können.

«Manche Jugendliche entwickeln sogar psychische Störungen, damit sie endlich jemanden zum Reden haben», sagt Susanne Walitza. Man müsse den Eltern klar machen, wie wichtig sie für Jugendliche bis ins Erwachsenenalter seien. Auch wenn diese manchmal die Botschaft sendeten: Dich brauch ich nicht mehr. «Dabei ist das Gegenteil der Fall.» Hier sei es wichtig, gesellschaftlich umzudenken und wieder mehr Platz für Familie und Gemeinschaft zu schaffen. Beispielsweise mithilfe von Bezugspersonen, die über die Kleinfamilie hinausgehen.

Zunehmende Sensibilisierung

Der ärztliche Direktor Michael Kaess sagt, es werde zu wenig darüber gesprochen, dass der Anstieg an psychiatrischen Konsultationen von jungen Menschen auch ein sehr gutes Zeichen sei. «Weil das zeigt, dass sich das Hilfesuchverhalten und der Diskurs in der Gesellschaft positiv verändern.» In dieser Krise hätten wir nicht nur eine Zunahme psychischer Not, sondern eben auch eine Zunahme am tatsächlichen Gebrauch des Angebots. Gerade deshalb sieht er die Politik in der Pflicht: «Psychische Erkrankungen sind häufig, das ist kein seltenes Phänomen, und sie sind am häufigsten in jungen Jahren», sagt Kaess.

Wolle man mehr Früherkennung und eine Entstigmatisierung des Themas, werde es in Zukunft gerade deshalb mehr Patientinnen und Patienten geben. Weil mehr Menschen früher handeln, um längerfristig gesund zu bleiben. «Und dann stellen Sie sich mal vor, die Leute überwinden sich und kommen frühzeitig, und dann kriegen die keinen Platz. Das ist dann sehr frustrierend. Und genau diesen Zustand haben wir derzeit.» Deshalb müsse es das Angebot möglichst schnell ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung kommt bald: Ab dem 1. Juli 2022 wird die psychologische Psychotherapie von der Grundversicherung bezahlt, sofern sie auf Anordnung eines Arztes erfolgt.

Tabu psychische Störung

Ja, es ist besser geworden. Menschen suchen sich rascher Hilfe, nehmen eher psychiatrische Angebote an, informieren sich früher. Vor allem, seit wir in der Pandemie auch medial sichtbarer über Stress sprechen, über psychische Not, Einsamkeit, Isolation. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel. Das Thema psychische Gesundheit ist nach wie vor tabuisiert. Viele haben kein Vokabular dafür, wie es ihnen wirklich geht, erkennen Symptome nicht oder zu spät. In den Schulen ist psychische Gesundheit kein Schulfach, und viele Eltern geben ihre Prägungen und blinden Flecken an ihre Kinder weiter - ein Teufelskreis. Kein Wunder prognostiziert die Weltgesundheitsorganisation, dass bis 2030 Depressionen weltweit die Krankheitsursache Nummer 1 sein werden.

Ein überfordertes Gesundheitssystem

Die Corona-Krise, da sind sich Fachpersonen einig, fördert bloss zutage, was in der Schweiz schon länger im Argen lag: Eine ungenügende psychologisch-psychiatrische Grundversorgung und Föderalismus statt nationaler Strategie. «Psychische Gesundheit ist nicht ansteckend und fällt deshalb nicht unters Epidemien-Gesetz», sagt Roger Staub, Geschäftsleiter der Stiftung Pro Mente Sana. Die psychische Gesundheit habe in der Schweiz schlicht keine Lobby, und jeder Kanton mache etwas anderes. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei die Lage besonders prekär. Ausserdem gebe es laut Staub trotz des jahrzehntelangen, politischen Credos ‹ambulant vor stationär› noch immer keine Verbesserung des Angebots im ambulanten Bereich.

Die Digitalisierung des Lebens

Der digitale Konsum und Stress haben bei fast allen Altersgruppen massiv zugenommen. Doch Kinder und Jugendliche befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Gerade im Jugendalter sind sie fragil - orientieren sich stark an ihren Mitschülerinnen und Freunden, reagieren stark auf negatives Feedback. «Social Media übt einen enormen Druck auf Kinder und Jugendliche aus», sagt Klinikdirektorin Walitza. In der Corona-Pandemie hätten über 30 Prozent der Jugendlichen einen pathologischen Medienkonsum entwickelt.

«Es gibt Jugendliche, die sich nicht abgrenzen können, vor allem junge Mädchen», sagt die Expertin. Deshalb sei es so wichtig, dass man hier einen massvollen Umgang fördere. Und positive Aspekte wie digitalen Zusammenhalt. Die wohl traurigste Nachricht kommt dann doch am Ende des einen Gesprächs. In einem Nebensatz. Dass man am Ende leider nicht wirklich genau wisse, warum im Moment so viele Jugendliche in der Schweiz von Suizidgedanken geplagt würden, sagt Di Gallo. Dass es kompliziert sei. Die Gründe vielfältig. Gesellschaftliche Strukturen zwar da, die für alle gelten, dann aber doch jedes Schicksal individuell. Doch die Aussage aller Expertinnen und Experten ist klar: Es braucht mehr Ressourcen. Individuell, aber auch systemisch.