Porsche InnoDrive Mensch gegen Maschine Der intelligente Tempomat «InnoDrive» will Porsche-Fahren nicht nur entspannter, sondern auch effizienter machen. Test am Grimselpass.

Strom sammeln mit dem Porsche Taycan am Grimselpass. Bild: David Künzler

Das Autofahren wird zunehmend automatisiert. Was für den sportlich ambitionierten Porsche-Sportwagenfahrer ein Graus sein mag, ist für den Alltagspendler ein Segen. Mit «InnoDrive» hat Porsche einen intelligenten Tempomaten im Angebot, der dem Fahrer den Tanz auf den Pedalen komplett abnimmt. Und zwar nicht nur über die im Voraus eingestellte Geschwindigkeit, wie bei einem konventionellen Tempomaten oder über den Abstand zum vorausfahrenden Auto durch einen Radar-sensor wie bei einem adaptiven Tempomaten. Das System vernetzt diese Funktionen und ergänzt sie durch Tempolimit-Informationen aus der Verkehrszeichen-Erkennung und aus dem Kartenmaterial der Navigation. Diesem entnimmt der Computer auch den Streckenverlauf. Als zusätzliche Informationsquelle wird auch der Regensensor für die Scheibenwischer genutzt. Daraus errechnet der Computer die Fahrmanöver. «Das System handelt nicht einfach nach festen «Wenn-dann-Regeln». Der Algorithmus errechnet stets die mathematisch optimale Lösung», erklärt ­Florian Schröder, der bei Porsche für die Funktion des «Inno­Drive»-Systems verantwortlich ist. Der Wagen soll nicht wie ein Roboter-Auto nach festen Regeln um Kurven schleichen, sondern «eine Porsche-typische, menschliche Fahrlinie» abspulen. Je nach gewähltem Fahrmodus, Normal oder Sport, fährt das Auto eher geschmeidig oder etwas engagierter. Im System sieht der Verantwortliche nicht nur einen höheren Fahrkomfort, sondern auch einen Sicherheitsgewinn. «Der Fahrer muss sich nur noch aufs Lenken konzen­trieren.» Und: Auch in Sachen Effizienz soll der Computer kaum zu schlagen sein. Denn: «InnoDrive hat mehr Informationen als der menschliche Fahrer», erklärt Schröder. Das System ist für die Modelle 911, Cayenne, Panamera und für den rein elektrischen Taycan erhältlich. Beim Stromer kommt der Effekt besonders stark zum Tragen, da die Elektronik auch die Rekuperation beeinflusst.

Tempolimits werden automatisch übernommen. Bild: David Künzler

Strom sammeln auf der Talfahrt

Mit bis zu 3,8 m/s2, also rund ein Drittel der maximal möglichen Bremsleistung, verzögert der E-Porsche rein elektrisch, wobei bis zu 290 kW elektrische Leistung in die Batterie zurückgeleitet werden. Rund 90% aller Bremsvorgänge werden rein elektrisch erledigt, ohne dass die mechanische Reibbremse in Aktion treten muss. Die mechanische Bremse wird gar so selten gebraucht, dass die Elektronik sie in regelmässigen Abständen reinigt, indem die Beläge für einige Meter an die Scheiben angelegt werden. Auf einer Pass-Tal-Fahrt kann man also viel Strom generieren, anstatt über die Bremse die Bewegungsenergie in ungenutzte Wärmeenergie umzuwandeln. Doch: Wer ist effizienter unterwegs, der menschliche Fuss oder die Computer-Intelligenz?

Aufmerksam und feinfühlig

Auf einem rund 6,5 Kilometer langen Abschnitt lassen wir Mensch und Computer gegeneinander antreten. Das Ziel: auf der Talfahrt einen möglichst hohen Minus-Verbrauch zu erzielen, also möglichst viel Energie zurückzugewinnen. Der Abschnitt verfügt über einige Haarnadel-Kurven, flüssigere Abschnitte und einige Tempowechsel zwischen 80, 60 und gar 40 km/h. Es gibt also, nebst dem Lenken, einiges zu tun. Ich lasse den Computer vorlegen und stelle die Geschwindigkeit im Stand auf die signalisierten 80 km/h ein. Eine Lücke im Verkehr abwarten, Gas kurz antippen und der Taycan nimmt fahrt auf. Gleichmässig beschleunigt er auf 80 km/h und bremst kurz darauf präzise und mit gleichbleibender Verzögerung die erste Spitzkehre an, die er mit perfekt angepasster Geschwindigkeit durchfährt. Der Computer weiss definitiv, was er tut und wo es langgeht. Das zeigt sich auch, wenn ein Schild mit einer neuen Tempobegrenzung auftaucht: Die ELektronik fängt frühzeitig an zu verzögern und trifft das neue Tempo genau beim Schild. Das Resultat an der Ziellinie: Die Verbrauchsanzeige steht auf –22,8 kWh/100 km. Tempo kostet Energie Es geht wieder den Berg hoch. Für die nächste Talfahrt hat der Computer Pause. Stattdessen ist Feingefühl an den Pedalen angesagt. Es erfordert deutlich mehr Konzentration, um die Geschwindigkeit genau zu halten, kein Verkehrsschild zu verpassen und den Kurvenverlauf richtig einzuschätzen. Und: Es kommt tatsächlich auch weniger Strom zurück in den Akku; –21,8 kWh/100 km. Für den dritten Versuch stelle ich den Taycan in den Sportmodus und überlasse dem «InnoDrive» wieder die Kontrolle über den Antrieb. Die Beschleunigung ist nun deutlich flotter; der Computer bremst später und härter. Trotzdem wird der Porsche nicht zum Raser und die Kurvengeschwindigkeiten sind weiterhin und ausnahmslos im sicheren Bereich. Aber: Die flottere Fahrt verschwendet Energie. Der Bordcomputer zeigt an der Ziellinie –19,8 kWh/100 km.

Rund 1,5 kWh sammelt der Stromer auf der 6,5 km langen Messstrecke. Bild: David Künzler

Mehr Strom im Akku

Der Computer fährt also mindestens so effizient wie ein Mensch, wenn nicht gar effizienter – und vor allem reproduzierbar immer wieder gleich. Rund 1,5 kWh kommen auf den 6,5 Kilometern zurück in den Akku. Das reicht für rund 7,5 Kilometer Fahrt auf ebener Strecke. Oder für 125 Akkuladungen eines neuen iPhones. Energie, die man mit einem Verbrennungsantrieb verschenkt hätte. «InnoDrive» kann im Taycan direkt ab Werk bestellt werden. Alternativ kann die Funktion auch als Over-the-Air-Update heruntergeladen werden – nach einem kostenlosen Test-Monat für 19 Franken im Monat oder für einmalig 759 Franken.