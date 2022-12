Covid-19 Werden private Treffen eingeschränkt? Der Bundesrat will in einer Krisensitzung Massnahmen diskutieren Die neue Variante aus Südafrika breitet sich überall in Europa aus. In der Schweiz gibt es den ersten Verdachtsfall. Der Bundesrat wird Massnahmen besprechen.

Tanja Stadler, Präsidentin der nationalen Covid-19 Task Force (rechts) diskutiert mit Anne Lévy, Direktorin des BAG, am Ende einer Fachmedienkonferenz zur aktuellen Situation des Coronavirus. Keystone

Die neue Variante Omikron und die steil ansteigenden Fallzahlen machen dem Bundesrat Sorgen. Deshalb will er sich am Dienstag zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen, um über eine Verschärfung der Coronamassnahmen zu diskutieren. Am Nachmittag will der Bundesrat eine Lagebeurteilung vornehmen und im Anschluss über allfällige Entscheide informieren. Massnahmen wie die Einschränkung privater Treffen auf zehn Personen und die Verkürzung der Testgültigkeit gehören wohl zu einem Dutzend möglicher Massnahmen.

Verhindern lässt sich Omikron nicht

Derweil ist der erste Fall von Omikron in der Schweiz zwar noch nicht bestätigt, noch läuft die Viren-Sequenzierung. Aber die Aussichten sind schon wegen Delta genug düster. 19402 Neuinfektionen waren es über das Wochenende, ein Drittel mehr als die Woche zuvor. Nun steht Omikron zumindest vor unserer Tür. Deshalb sagte die Direktorin des BAG, Anne Lévy, man könne die Verbreitung von Omikron mit Reisebeschränkungen und Quarantänemassnahmen verlangsamen, verhindern lasse sich die Variante aber auf Dauer nicht. Das Virus ist in einer grösseren Anzahl Länder und auch Europa nachgewiesen worden. In Portugal sogar bei einem ganzen Fussballteam

Allerdings ist die Datenlage zur Variante noch sehr dünn, wie die Leiterin der Covid-19-Taskforce Tanja Stadler an der Fachmedienkonferenz in Bern festhielt. Omikron ist unabhängig von der Delta- und der Alpha-Variante entstanden und verwandt mit Viren-Varianten, die bereits im Frühling 2020 zirkulierten. Tanja Stadler sagt:

«Die neue Variante weist aber einige Mutationen auf, die wir von anderen besorgniserregenden Varianten kennen.»

Laboruntersuchungen und Computerberechnungen lassen vermuten, dass die 30 Mutationen das Spike Protein so verändern, dass sie die Antikörperantwort verschlechtern. Genesene und Geimpfte hätten dann einen reduzierten Schutz gegen diese Variante. Zudem deuten die Mutationen im Stachelprotein auch darauf hin, dass Omikron besser an menschliche Zellen bindet und damit eine erhöhte Übertragbarkeit hat. Noch nichts sagen lässt sich über den Schweregrad der Krankheitsverläufe.

Auch in Südafrika hat Delta dominiert

Wie in der Schweiz hat auch in Südafrika bisher die Delta-Variante dominiert. Im Juli lagen die täglichen Fallzahlen noch bei 20000 und gingen bis Anfang November auf wenige Hundert zurück. Doch seit der zweiten Novemberwoche sind sie wieder stark angestiegen, was sich auch in Abwasseranalysen zeigt. Am 24. November wiesen südafrikanische Wissenschafter Omikron erstmals nach. Doch die Variante hatte sich schon in verschiedenen Regionen rasch ausgebreitet und auch unter Genesenen und Geimpften. Delta stagnierte, Omikron nahm zu. «Das deutet darauf hin, dass Omikron einen Vorteil gegenüber Delta hat», sagt Stadler.

Noch sind viele Fragen offen. Dafür werden in Südafrika Omikron-Patienten nun genau beobachtet. Ob eine allenfalls schlechtere Antikörperantwort durch andere zelluläre Immunantworten ausgeglichen werde, wisse man erst in einigen Wochen. In wenigen Tagen kennen die Wissenschafter die ersten Resultate von Studien, die etwas darüber sagen, wie die Antikörperantwort ausfällt. So dass man dann abschätzen kann, wie der Impfstoff gegen Omikron wirkt.

Weil Omikron sich in Gebieten rasch ausbreitet, in denen Delta dominiert hat, könnte sich die neue Variante auch in der Schweiz schneller verbreiten als Delta. Laut Patrick Mathys vom BAG könnte Omikron so wie einst Delta in zwei oder drei Monaten dominieren.

Zeit für Booster-Impfungen gewinnen

Deshalb sollte die anfängliche Ausbreitung mit Reisebeschränkungen, Quarantäne und Tests gebremst werden, sagt Stadler, und Übertragungsketten könnten mit speziellen PCR-Tests und sorgfältigen Kontaktnachverfolgungen durchbrochen werden, um Zeit zu gewinnen.

In dieser Zeit müssten so viele Personen wie möglich die Auffrischimpfung erhalten, welche nun für alle Alterskategorien zugänglich ist. «Die dritten Impfungen sind entscheidend. Auch wenn die Mutationen darauf deuten, dass Omikron der Immunantwort zum Teil ausweicht, wird ein höherer Antikörperspiegel nach der dritten Impfung auch die Abwehr gegen Omikron verbessern.» Die neue Variante dürfe aber nicht vom aktuellen Problem ablenken, und das sei die Delta-Variante, sagte Stadler.