Ob sie wollen oder nicht: Eltern können nicht nicht Vorbilder sein

Was dem einen Ghandi, ist dem anderen Bob der Baumeister. Es kann aber auch Oma sein, wegen ihres grossen Herzens. Kim Kardashian, nicht wegen ihres grossen Herzens. Pippi Langstrumpf, der Lehrer oder Holger, der Freund aus Schülertagen. Nach dem eigenen Vorbild befragt, kommen die buntesten Antworten. Doch fast ebenso oft kommt ein abweisendes: «Vorbild? Hab ich nicht» oder «So was brauch ich nicht».

Diese Nervenzellen im Gehirn sorgen dafür, dass kleine Äffchen die Zunge herausstrecken, wenn man es ihnen vormacht und auch dafür, dass Gähnen ansteckend ist. Beobachtetes Verhalten wird gespiegelt, daher der Name. Ohne den angeborenen Mechanismus: Hinschauen, abgucken, nachmachen – kein Sprechen- und Laufenlernen, keine Empathie, keine Werte, keine Entwicklung.

Und das ist die Krux für Mütter und Väter

Ob sie wollen oder nicht, sie sind die ersten Vorbilder ihrer Kinder. Es ist genau wie mit Paul Watzlawicks zu Tode zitiertem Satz «Man kann nicht nicht kommunizieren». Eltern können nicht nicht Vorbild sein. Man ist es.

Auch wenn man gerade nicht vorbildlich ist. Ich zum Beispiel bin, na, nennen wir es «mitteilsam», rege mich mit Vergnügen auf und explodiere beim Erziehen schon mal in den schillerndsten Farben. Temperamentvoll, sagt man dazu wohl. Meine Tochter dagegen ist ruhig und gelassen. Ein Fels in der Brandung. Weltuntergänge perlen an ihr ab. Wie kann das sein? Von mir hat sie das nicht. Vom Vater auch nicht. Aber müssen Eltern überhaupt immerzu gute Vorbilder sein? Hat ein Bild ohne Schatten nicht einfach keine Tiefe?

«Zum Glück funktioniert Transmission nicht so simpel», beruhigt Peter Rieker, Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni Zürich. «Das wäre ja schlimm, wenn Mütter und Väter perfekt sein müssten.» Vielmehr, erklärt er, sehe und spüre ein Kind von Anfang an das Gesamtpaket, an dem es sich orientieren und aus dem es selbständig auswählen würde. Was davon jedoch genau die Aufmerksamkeit weckt, welcher Aspekt des Gesehenen interessant erscheint, positiv bewertet und gegebenenfalls nach­geahmt wird, das ist unwägbares Gelände.